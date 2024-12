Testes, últimos reparos e expectativa de passageiros marcam dia que antecede retomada da estação Mercado do Trensurb

A partir desta terça-feira (24), a Trensurb retoma as viagens nas estações Mercado, Rodoviária e São Pedro em Porto Alegre. As fases de teste para a retomada do serviço ocorreram entre o dia 15 de dezembro até esta segunda (23). A primeira viagem está prevista para ocorrer às 5h, na terça-feira. No mesmo dia, acontece um ato simbólico com a presença de autoridades e metroviários no saguão da estação Mercado. Na estação Mercado, na manhã desta segunda (22), havia uma movimentação intensa de trabalhadores que realizavam os últimos reparos. No espaço onde ficam localizadas as catracas e as bilheterias, ainda é possível ver algumas marcas da enchente: uma câmera de segurança suja de lama e alguns extintores com marcas da água. Apesar disso, todo o espaço estava revitalizado, as paredes pintadas, as bilheterias renovadas e as catracas funcionando. No lugar dos pontos comerciais, no saguão da estação, alguns tapumes foram estampados com imagens do local tomada por lama, assim que a água baixou em junho. Em um dos acessos para estação, alguns funcionários ainda realizavam reparos em uma das escadas rolantes. Estação Mercado do Trensurb retoma amanhã de madrugada EVANDRO OLIVEIRA/JC Próximo à estação Mercado, na avenida Júlio de Castilhos, alguns passageiros aguardavam a partida dos ônibus que fazem a baldeação até a estação de trem Farrapos. Entre elas, estava a aposentada Maria de Fátima, de 62 anos. Usuária do Trensurb, Maria é moradora de Canoas e pelo menos uma vez ao mês vem à Capital para realizar exames no Hospital Santa Rita e no Fêmina. “Trato um câncer, então sou obrigada a vir. Foi horrível esses últimos meses para a gente que depende do trem para ir e para voltar. O trajeto com esse transborde demora mais. Glória a Deus, parece que amanhã volta”, desabafou a aposentada.Daniel Junior Carvalho, outro passageiro que aguardava a saída do ônibus, é morador de Sapucaia e espera com ansiedade a retomada das atividades entre a estação Farrapos e Mercado. “A gente esperava que retornasse antes. Facilita a vida de todo mundo. O serviço de transbordo eu achei um pouco precário, mas era o jeito”, comentou. No terminal de embarque e desembarque do Centro, já estavam sendo distribuídos folders informando a retomada da operação das estações Mercado, Rodoviária e São Pedro, com informações de como funcionará a operação. Apesar do retorno das atividades nas três estações, os serviços de reconstrução da Trensurb seguem acontecendo. Para isso, a empresa informou algumas adaptações no serviço. Confira abaixo. • De segunda a sábado: os trens funcionam das 5h às 20h no trajeto completo (trecho Novo Hamburgo - Mercado). Das 20h às 23h, os trens funcionam entre a estação Novo Hamburgo e Farrapos, com a complementação do ônibus circular com o itinerário: Farrapos, São Pedro, Rodoviária, Mercado e Farrapos. • Domingos: os trens funcionam das 5h às 23h, entre a estação Novo Hamburgo e Farrapos, com a complementação do ônibus circular com o itinerário: Farrapos, São Pedro, Rodoviária, Mercado e Farrapos.O ponto de embarque e desembarque dos ônibus da Trensurb, no Centro de Porto Alegre, passa a ser no Mercado Público, na avenida Júlio de Castilhos, próximo à esquina com o terminal Parobé. Já na estação Rodoviária, o ponto de parada passa a ser no Paradão da avenida Castelo Branco. Estação Mercado do Trensurb retoma amanhã de madrugada EVANDRO OLIVEIRA/JC