Trensurb inicia testes para retomada das estações em Porto Alegre

Faltando menos de duas semanas para a retomada das estações Mercado, Rodoviária e São Pedro, em Porto Alegre, prevista para véspera de Natal, a Trensurb deve começar a fase de testes nos próximos dias. Com início no domingo (15), os testes acontecem até 23 de dezembro.



“A Trensurb segue com o trabalho intenso para garantir o restabelecimento das condições operacionais entre as estações Mercado e Farrapos e permitir a retomada dos trens até o Centro de Porto Alegre em 24 de dezembro”, reforça o diretor-presidente, Nazur Garcia.



Para que as estações estejam em condições para o retorno da operação, a Trensurb atua, principalmente, em três frentes. No processo de recuperação das estações, são realizadas obras civis, pinturas, manutenções do sistema elétrico e hidráulico. Além disso, são reinstaladas divisórias e a empresa atua na recuperação de escadas rolantes e elevadores, com intuito de garantir acessibilidade. Os banheiros também foram reestruturados.

“Todos sabem que as estações Mercado, Rodoviária e São Pedro ficaram submersas e tivemos perda total de tudo que havia nelas”, lamenta o diretor-presidente. De acordo com ele, foram implementados nas estações sistemas como a bilhetagem eletrônica, o circuito fechado de televisão e os sistemas de comunicação. “Não teremos problemas até o dia 24”, complementa. As obras da Estação São Pedro estão concluídas. Já as obras das estações Mercado e Rodoviária avançam conforme o cronograma.

Estação rodoviária da Trensurb ficou completamente alagada após as enchentes de maio TÂNIA MEINERZ/JC



Na segunda frente de atuação, o trabalho é destinado à via permanente - bacia ferroviária, localizada na frente da Igreja Nossa Senhora dos Navegantes. "Aquele trecho foi muito impactado com o rompimento da comporta 14. Muita pedra e muita areia ficaram sobre a via e quando a água baixou, a via estava toda perdida".

A reconstrução do espaço contou com substituição de brita, dormentes e fixações em uma região de, aproximadamente, 800 metros de extensão. Apenas os trilhos foram reaproveitados.



Já a terceira frente trata-se do restabelecimento do sistema de energia utilizado na tração dos trens. A empresa Tecnova Soluções venceu o processo licitatório para a recuperação das subestações e instalação de novos equipamentos.

Por meio de nota, a CEEE Equatorial esclareceu que não há pendências com a Trensurb em relação ao fornecimento de energia elétrica. "A subestação envolvida na tração dos trens foi reenergizada em 4 de dezembro pela companhia, sendo que a alimentação dos trilhos é de responsabilidade da empresa de trens urbanos, que tem seus prazos de energização. Em relação às estações Mercado, Rodoviária e São Pedro, o fornecimento de energia está regularizado também".

Com a retomada das estações, o diretor-presidente da Trensurb acredita que o funcionamento das linhas de ônibus, que realizam o transbordo de passageiros até a Estação Aeroporto, não será necessário.