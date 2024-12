Trensurb alinha últimos detalhes para retomada até a Estação Mercado

Com 20 dias para atingir a meta de retomada dos trens até a Estação Mercado, a diretoria da Trensurb alinhou os avanços no restabelecimento da operação. “Nos reunimos semanalmente, identificamos gargalos, compartilhamos progressos e estamos avançando na nossa meta. Por isso reafirmo a meta de chegada na Estação Mercado no dia 24 de dezembro”, confirmou o diretor-presidente Nazur Garcia. Os primeiros testes dos trens até a Estação Mercado estão previstos para acontecer a partir do dia 15 de dezembro.



A diretora de Administração e Finanças, Vanessa Rocha, expressou gratidão pelo esforço conjunto no processo de retomada. O diretor de operações Ernani Fagundes ressaltou que a volta da operação integral é uma necessidade para todos os envolvidos, especialmente para aqueles que vivenciaram o momento difícil das cheias. “É a razão de vida de todos nós metroviários. É muito trabalhoso executar um orçamento público devido a prazos e ritos de contratação, mas precisamos ter uma convicção e uma certeza. Temos muito a contar sobre a nossa recuperação”, destacou.



Foram apresentados cronogramas de evolução dos serviços que estão sendo executados nas áreas de energia, via permanente, sinalização, obras civis e sistemas de bilhetagem.

Energia

A reenergização da subestação Farrapos aconteceu nesta quinta-feira (5). Agora, as equipes irão trabalhar no cubículo Rodoviária. Para a rede aérea, o trabalho está centrado na reposição de equipamentos, até a conclusão do trabalho na via permanente.

Via Permanente

Sobre os avanços da reestruturação da via, os trabalhos estão avançando na recuperação do trecho de Mercado à Farrapos, envolvendo substituição ou manutenção de trilhos, dormentes, colocação de pedra, socaria e nivelamento. Depois do ajuste fino, será liberado o trabalho para a manutenção e geometria da rede aérea.

Sinalização

Os trabalhos seguem intensos no avanço da sinalização da via. Já foram restabelecidos os painéis de controle locais das estações Farrapos e Mercado.

Recuperação das estações e equipamentos

As obras civis da Estação São Pedro estão concluídas, com pintura, pavimentação, bilheteria, salas de controle, divisórias e sistema elétrico restituídos. Já as obras civis das estações Mercado e Rodoviária estão avançando dentro do cronograma, assim como as manutenções das escadas rolantes. Nas três estações haverá acessibilidade.

Sistema de Bilhetagem Eletrônica

Por causa dos estragos da enchente, 65 bloqueios foram alagados ou totalmente perdidos, necessitando de reforma para reutilização. Os bloqueios já foram reinstalados na Estação São Pedro, serão reinstalados nesta semana na Estação Mercado e até o dia 20 na Estação Rodoviária.