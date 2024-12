Natal Luz de Gramado retoma programação nesta segunda-feira (23)

39º Natal Luz de Gramado retoma sua programação nesta segunda-feira (23). O evento cancelou as atrações deste domingo (22), em solidariedade às vítimas do acidente aéreo



Nesta segunda, a partir das 14h, o Papai Noel receberá visitantes (até às 18h) em sua casa na Vila de Natal (Praça das Etnias). Entre as atrações gratuitas, às 16h, acontece a apresentação do espetáculo Oly, Despertando a Magia da Bondade" na Vila de Natal localizada na Praça das Etnias.

Às 19h, o cantor Rodrigo Soltton se apresenta no palco da Rua Coberta (rua Madre Verônica, 30). Em seguida, às 20h, ocorre o acendimento das luzes na Rua dos Arcos (avenida das Hortênsias), no Centro da cidade. No mesmo horário, inicia a sessão do espetáculo Nativitaten no lago do centro de eventos Serra Park (fua Henrique Belotto - Vila Jardim).

Confira a programação do restante da semana:



24 de dezembro (terça-feira)

-9h Vila de Natal – até às 21h (Praça das Etnias)

-14h Casa do Papai Noel – até às 18h – Vila de Natal (Praça das Etnias)

-16h O Menino que Encontrou o Natal – Vila de Natal (Praça das Etnias)

-18h Candy Bellotto - Rua Coberta (Rua Madre Verônica, 30)

-20h O Grande Desfile de Natal (Av. das Hortênsias)

-20h Acendimento das Luzes (Av. das Hortênsias, na Rua dos Arcos)



25 de dezembro (quarta-feira)

-9h Vila de Natal – até às 21h - (Praça das Etnias)

-14h Casa do Papai Noel – até às 18h - Vila de Natal (Praça das Etnias)

-16h Contos de Natal - Vila de Natal (Praça das Etnias)

-18h Clássicos de Natal – Glédison e Isabel - Rua Coberta (Rua Madre Verônica, 30)

-20h O Grande Desfile de Natal (Av. das Hortênsias)

-20h Acendimento das Luzes (Av. das Hortênsias, na Rua dos Arcos)



26 de dezembro (quinta-feira)

-9h Vila de Natal – até às 21h (Praça das Etnias)

-14h Casa do Papai Noel – até às 18h – Vila de Natal (Praça das Etnias)

-16h As Confeiteiras – Vila de Natal (Praça das Etnias)

-18h Juliano Bolfe – Rua Coberta (Rua Madre Verônica, 30)

-20h Nativitaten (Serra Park)

-20h Acendimento das Luzes (Av. das Hortênsias, na Rua dos Arcos)



27 de dezembro (sexta-feira)

-9h Vila de Natal – até às 21h (Praça das Etnias)

-14h Casa do Papai Noel – até às 18h – Vila de Natal (Praça das Etnias)

-16h Uma Historia de Natal – Vila de Natal (Praça das Etnias)

-18h Swing and Bells – Rua Coberta (Rua Madre Verônica, 30)

-20h O Grande Desfile de Natal (Av. das Hortênsias)

-20h Acendimento das Luzes (Av. das Hortênsias, na Rua dos Arcos)



28 de dezembro (sábado)

-9h Vila de Natal – até às 21h (Praça das Etnias)

-11h O Encanto Mágico de Natal - Rua Coberta (Rua Madre Verônica, 30)

-14h Casa do Papai Noel – até às 18h – Vila de Natal (Praça das Etnias)

-16h Flocos e o Mistério de Natal - Vila de Natal (Praça das Etnias)

-18h Candy Bellotto - Rua Coberta (Rua Madre Verônica, 30)

-20h Nativitaten (Serra Park)

-20h Acendimento das Luzes (Av. das Hortênsias, na Rua dos Arcos)



29 de dezembro (domingo)

-9h Vila de Natal – até às 21h (Praça das Etnias)

-11h Maj DuetRua Coberta (Rua Madre Verônica, 30)

-14h Casa do Papai Noel – até às 18h – Vila de Natal (Praça das Etnias)

-16h O Menino que Encontrou o Natal – Vila de Natal (Praça das Etnias)

-18h Astrid Goddoy - Rua Coberta (Rua Madre Verônica, 30)

-20h O Grande Desfile de Natal (Av. das Hortênsias)

-20h Acendimento das Luzes (Av. das Hortênsias, na Rua dos Arcos)