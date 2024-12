Governo do Rio Grande do Sul manifesta pesar pelo acidente aéreo em Gramado

O texto afirma que"Desde as primeiras informações sobre o acidente, as forças de segurança do Estado foram acionadas e se deslocaram para realizar o resgate de sobreviventes em solo, controlar o incêndio decorrente do impacto e garantir o isolamento da área. O trabalho de investigação já está em andamento e envolverá o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa)."A Secretaria da Segurança Pública (SSP), segundo o comunicado, "permanece mobilizada, oferecendo todo o suporte necessário aos envolvidos, bem como à comunidade impactada por esta tragédia".. "Neste momento de dor, o governo do Estado se solidariza com os familiares das vítimas e à população da Serra, e deseja uma pronta recuperação aos feridos que estão hospitalizados", finaliza.