o presidente Lula se manifestou sobre a queda do avião de pequeno porte em Gramado neste domingo (22) . Por meio da rede social X (ex-Twitter),

"Minha solidariedade aos familiares das vítimas fatais da queda de um avião no centro de Gramado, no Rio Grande do Sul. Espero que os feridos tenham uma rápida recuperação. A Aeronáutica investiga as causas do acidente e o governo federal está à disposição do governo do estado e autoridades locais para esclarecermos o mais breve possível", afirma o texto.