Dmae inicia fechamento definitivo de comporta no Centro Histórico

O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) iniciou nesta quinta-feira (19), o fechamento definitivo da comporta 3 do sistema de proteção contra cheias. A passagem, na esquina entre a avenida Mauá e a rua Padre Tomé, já ficava permanentemente bloqueada antes da enchente. Agora, o portão será substituído por uma extensão do muro da Mauá, feita em concreto armado.

"Temos, ao todo, sete comportas que deixaram de ser usadas para acesso ao Cais Mauá desde a construção do muro. Todas elas serão fechadas em concreto armado. Com isso, teremos mais segurança para a população, uma necessidade menor de manutenção e menos riscos de inundação da região em caso de novas cheias do Guaíba", explica o ainda diretor-geral do Dmae, Maurício Loss.



A obra da comporta 3 será concluída em janeiro. Intervenções do tipo acontecerão ainda no início de 2025, nas passagens 5 e 7. Já os portões 8, 9, 10 e 13, que também serão fechados em definitivo, terão licitação pública. Enquanto isso, a comporta 14 pode, ou não, ser permanentemente bloqueada. A decisão depende de estudo sobre o impacto da passagem na mobilidade urbana.



As comportas 1, 2, 4, 6, 11 e 12 continuarão móveis. Destas, todas as localizadas na avenida Castelo Branco serão substituídas por estruturas mais robustas. Já as da avenida Mauá serão reformadas - em processo que incluirá a melhoria do sistema de vedação, minimizando falhas. As referidas intervenções também serão objeto de concorrência pública em 2025.

Saiba onde ficam as comportas do sistema de proteção contra cheias



Comporta 1 (Usina do Gasômetro)

Comporta 2 (Cais Embarcadero)

Comporta 3 (Avenida Mauá x Padre Tomé)

Comporta 4 (Avenida Mauá x Sepúlveda)

Comporta 5 (Avenida Mauá)

Comporta 6 (Catamarã)

Comporta 7 (Avenida Mauá)

Comportas 8, 9 e 10 (Avenida Castelo Branco)

Comporta 11 (Avenida São Pedro)

Comporta 12 (Avenida Cairú)

Comporta 13 (Avenida Castelo Branco)

Comporta 14 (Avenida Castelo Branco x Voluntários da Pátria)