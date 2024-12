Quatro empresas demonstram interesse na reforma da rodoviária de Porto Alegre

Mesmo com o ir e vir garantido aos passageiros e com o clima natalino, a Estação Rodoviária de Porto Alegre, no Centro Histórico, ainda apresenta marcas da enchente de maio. O Departamento Autônomo de Estradas e Rodagens (Daer) afirmou que as quatro empresas que manifestaram interesse em conduzir as obras serão avaliadas por uma comissão da autarquia.



Posteriormente, as propostas serão apresentadas. As empresas, no entanto, não foram divulgadas até o fechamento desta matéria. Ainda no dia 6 de dezembro, o governo do Rio Grande do Sul lançou um novo chamamento público para a contratação da empresa responsável pelo restante da execução das obras.

LEIA TAMBÉM: Novo edital para reconstrução da Rodoviária de Porto Alegre será aberto pelo Estado

Conforme o Diário Oficial do Estado, a entidade deverá realizar a execução da reforma e reabilitação dos espaços de bilheteria, a modernização dos banheiros e a impermeabilização da cobertura, além da pintura geral e revitalização do espaço.

Atualmente, a rodoviária disponibiliza cerca de 300 horários, o que deve aumentar com as festas de final de ano THAYNÁ WEISSBACH/JC



Em paralelo a árvore e as luzes de Natal, quem circula pela rodoviária também encontra as marcas da água tanto no chão do espaço destinado à compra de passagens intermunicipais quanto nas paredes. Já o local de venda de passagens interestaduais permanece fechado desde as cheias. Segundo o diretor-geral da rodoviária de Porto Alegre, Giovanni Luigi, a interdição foi realizada pelo governo do Estado. “O espaço passará por uma ampla reforma”. Em paralelo a árvore e as luzes de Natal, quem circula pela rodoviária também encontra as marcas da água tanto no chão do espaço destinado à compra de passagens intermunicipais quanto nas paredes. Já o local dedesde as cheias. Segundo o diretor-geral da rodoviária de Porto Alegre, Giovanni Luigi, a interdição foi realizada pelo governo do Estado. “O espaço passará por uma ampla reforma”.

LEIA TAMBÉM: Corredor humanitário de Porto Alegre será revitalizado em 2025