Crianças da Ilha do Pavão recebem presentes de Natal em ação do Instituto Moinhos Social

A Minnie e o Mickey vestidos de Papai Noel alegraram as crianças que residem na Ilha do Pavão, em Porto Alegre, na manhã desta segunda-feira (16). Além de levar animação à Associação dos Moradores do Arquipélago, os personagens entregaram presentes de Natal. As crianças também receberam pipoca e sanduíches. A comunidade, que abriga cerca de 750 pessoas em situação de vulnerabilidade social, foi contemplada pela ação especial promovida pelo Instituto Moinhos Social, pilar social do Hospital Moinhos de Vento.

José Carlos de Almeida Cardoso, de 11 anos, estava emocionado com o presente antecipado do bom velhinho. “As tias do Instituto Moinhos Social nos deram vários brinquedos. Estou muito feliz porque ganhei uma bola”, revelou, sorrindo. José foi uma das crianças contempladas pela iniciativa, que contou com doação das Farmácias São João e faz parte da campanha “Seja o Herói dessa História”, promovida anualmente pelo Hospital.A superintendente de Estratégia e Mercado do Hospital Moinhos de Vento, Melina Schuch, que acompanhou a entrega dos presentes, explicou que a relação do Moinhos de Vento com as ilhas de Porto Alegre já é antiga. “Nos últimos três anos, estamos apoiando mais especificamente a Ilha do Pavão, que é a mais desassistida e tem muitas famílias lideradas por mulheres. Promovemos oficinas para as mulheres poderem se profissionalizar e ter uma renda, promovemos melhorias na sede física da associação e, sistematicamente, realizamos esses eventos de confraternização com a comunidade. Essa é mais uma atividade nossa em prol das crianças”, relata.A presidente da Associação dos Moradores da Ilha do Pavão, Sandra Ferreira, destacou a importância dessa ação para a comunidade, que foi duramente afetada pela enchente de maio na Capital. “Essas crianças perderam tudo. Então, assim, se começa um novo ciclo, um recomeço após tantos meses de tristeza para essas famílias. E esses brinquedos trazem alegria para cada criança. Elas precisam desse carinho”, explica.No ano passado, a entrega simbólica dos presentes ocorreu no Coletivo Autônomo Morro da Cruz, no bairro São José.- Associação dos Moradores da Ilha do Pavão- Centro Social Marista Irmão Bortolini (Vila dos Papeleiros)- CEPA - Cedel (Comunidade Luterana - Azenha)- IEI Topo Gigio- Educandário São João Batista- Renascer da Esperança- CEPA - Lupicínio Rodrigues- Lar Esperança- Instituto Providência- Fundação O Pão dos Pobres- Fundação Fé e Alegria- CEPA - Bom Samaritano- Associação dos Moradores Vitória Amigos Artesão e Pescadores da Ilha da Pintada- IEI Salvatore Lettiere- Ação Social Arquidiocese- Centro Social Padre Pedro Leonardi (Restinga)