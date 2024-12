Passarela da Rodoviária de Porto Alegre não deve ficar pronta em 2025

A reconstrução da passarela de pedestres da Estação Rodoviária de Porto Alegre, que conectava o Terminal ao lado oposto da Rua da Conceição, no Centro Histórico, não deve ficar pronta em 2025. A estimativa leva em conta os prazos definidos pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, que prevê concluir o anteprojeto até janeiro do próximo ano e iniciar a contratação no primeiro semestre. Com isso, a entrega da nova passagem antes de 2026 é vista como improvável.

A secretaria, contudo, evita cravar uma data, justificando que o cronograma dependerá das etapas de elaboração do projeto, licitação e execução. De acordo com o chefe da pasta, André Flores, o objetivo é que a nova passarela vá além da reposição funcional da antiga, integrando-se ao paisagismo da cidade.

"Queremos que ela seja não só funcional, mas também bonita e icônica, já que se trata de uma entrada marcante para a cidade, especialmente após o evento climático de maio", afirma. Ele também ressalta que o projeto priorizará a segurança, a mobilidade e as melhorias na drenagem da região, além de trazer uma qualificação estética.

A velha estrutura, tradicional no cotidiano porto-alegrense, foi demolida em maio deste ano, durante a enchente histórica que alagou a Capital. A remoção foi necessária para permitir o tráfego de veículos mais altos no corredor humanitário, que conecta a avenida Castelo Branco ao Túnel da Conceição. Inicialmente, a prefeitura pretendia reconstruí-la no mesmo local, mas a fixação do corredor inviabilizou essa opção.

Atualmente, com as operações normalizadas há meses na rodoviária e a iminente abertura do terminal local da Trensurb, o fluxo de pessoas na região é intenso. Essa movimentação gera transtornos e preocupa pela falta de uma passagem segura para os pedestres, sendo responsável, inclusive, pelo bloqueio de uma das principais saídas da cidade.