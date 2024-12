Rodoviários da Região Metropolitana suspendem paralisação

ônibus da Região Metropolitana de Porto Alegre, foi suspensa a paralisação dos trabalhadores da categoria deflagrada no início da manhã desta segunda-feira (16). Segundo o diretor do Sindimetropolitano, José Luiz de Souza Araújo, com a sinalização de uma nova abertura para negociação junto às empresas que cobrem a esses municípios, os representantes dos trabalhadores decidiram aguardar retomar as atividades a partir das 8h com a condição de uma antecipação da data de acordo no Tribunal Regional do Trabalho (TRT4). Após um início de manhã tumultuado para os usuários dos. Segundo o diretor do Sindimetropolitano, José Luiz de Souza Araújo, com a sinalização de uma nova abertura para negociação junto às empresas que cobrem a esses municípios, os representantes dos trabalhadores decidiram aguardar

“Já existe uma mediação marcada para quinta-feira (19), só que a categoria não está muito contente, porque é uma data de estouro de limite, já que depois do dia 20 (com o recesso do Judiciário) não se consegue fazer nada. Caso essa negociação não avance nesse dia, o trabalhador vira o ano com essa defasagem no salário, sem a garantia de pagamento (da segunda parcela) do décimo terceiro”, afirma Araújo.

De acordo com ele, as negociações com data-base em junho foram prejudicadas por causa das enchentes: “Após um primeiro encontro de conciliação sobre o dissídio, ficou acordado, entre outras propostas das cláusulas da nossa convenção, um repasse de 13,5% em parcela única, atrelado ao repasse do governo. Só que já se passaram seis meses, agora nós estamos já próximo do Natal e não tem uma definição de data ainda do aporte do governo. As empresas, em contrapartidas, não pagam”

O ato atingiu as cidades de Viamão, Alvorada, Cachoeirinha, Eldorado do Sul, Canoas, Gravataí, Guaíba e Camaquã (que faz parte do sindicato).