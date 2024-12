Pela primeira vez, cônsul dos EUA participa da Parada Livre de Porto Alegre

A 27ª edição da Parada Livre de Porto Alegre, realizada neste domingo (8), reuniu centenas de pessoas no Parque Farroupilha (Redenção). Entre eles, o cônsul-geral dos Estados Unidos em Porto Alegre, Jason Green, acompanhado de seu marido Lucilo Perondi Junior. Esta é a primeira vez que o cônsul participa da Parada Livre da Capital. Jason Green chegou perto das 15 horas e acompanhou o tradicional desfile, que contou com mais de dez veículos. A equipe do consulado, com integrantes brasileiros e norte-americanos, também aproveitou os shows do palco montado na Redenção.