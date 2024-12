Parada Livre de Porto Alegre movimenta Redenção neste domingo

Respeito, inclusão e segurança: essas foram as palavras mais utilizadas pela comunidade LGBTQIAPN+ para definir a 27ª edição da Parada Livre de Porto Alegre. Na tarde deste domingo (8), centenas de pessoas circularam pelo Parque Farroupilha (Redenção) para celebrar o amor e marcar a busca por direitos igualitários.



“De uma forma ou outra, as paradas e movimentos como este são muito importantes. As pessoas se sentem acolhidas e seguras”, descreve a estudante Theo Bonaldo, de 16 anos, que participa pela segunda vez do evento. De acordo com ela, o acolhimento destinado à comunidade é perceptível em todos os cantos da Redenção, desde o Monumento ao Expedicionário até o palco montado depois do espelho d’água.

Bandeiras, bottons, camisetas e diferentes tipos de adereços com frases de apoio ao movimento coloriram o parque, seja na vestimenta ou nas bancas. Mais de 50 expositores vendiam seus artesanatos na tarde deste domingo, além das bancas de alimentos.



Utilizando a bandeira como manto, a orientadora educacional Rozana Dal Corso, acompanhada da namorada, a pedagoga Ângela Schröder, chegou na Palavra Livre próximo das 14 horas. Segundo Rozana, políticas públicas para visibilidade da população LGBTQIAPN+ deveriam receber mais incentivos na Capital. “A prefeitura deveria realizar o fomento de atividades, concursos e cursos sobre a temática”.



“Acompanhamos desde as primeiras edições”, complementa Ângela. De acordo com ela, nas primeiras paradas, havia uma separação. “Os gays vinham na parada e o restante da população apenas assistia, como se fosse uma alegoria. Hoje, todos participam e trazem as crianças. A população LGBT não está apenas nos guetos, como era antes”.



Com o tema, Stonewall para sempre! Ditadura Nunca Mais. Somos Filhas da Luta!, a edição deste ano reivindica, principalmente, dois pontos: a revolta de Stonewall - reconhecida como estopim das lutas do movimento LGBT pelo mundo - e a resistência da população LGBTQIAPN+ na defesa dos seus direitos e contra a Ditadura Militar.



