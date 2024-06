LISTA: Confira 10 iniciativas LGBTQIAPN+ em Porto Alegre

Junho é conhecido mundialmente como o mês do orgulho LGBTQIAPN+. O movimento por direitos iguais começou no final da década de 1960 em Nova Iorque, nos Estados Unidos, quando membros da comunidade tomaram as ruas para protestar contra os abusos e a repressão que sofriam. A primeira manifestação ocorreu em 28 de junho de 1969, data que até hoje é conhecida como o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIAPN+.

Para celebrar o dia, o GeraçãoE separou 10 empreendimentos seguros e inclusivos na capital Gaúcha.

Barbearia voltada à comunidade LGBTQIANPN+



A Navalha Maravilha é uma barbearia focada na diversidade. Localizada no bairro Cidade Baixa, o negócio proporciona um ambiente confortável e acolhedor para pessoas da comunidade LGBTQIAPN+. O local oferece serviços de barbearia e também de salão de beleza.



Endereço: rua José do Patrocínio, nº 754

Horário de funcionamento: terça à sexta-feira, das 10h às 19h

Anne Bronzoni é o rosto por trás da Navalha Maravilha JAMIL AIQUEL/ESPECIAL/JC



Apoio aos empreendedores



Criada pelas empreendedoras Adriana Lima e Patricia Philips em 2020, a Abalô Conexões Plurais é um hub de conexões que busca fortalecer o empreendedorismo LGBTQIAPN+. Com cerca de 45 empresas cadastradas na plataforma, a iniciativa tem como missão oferecer produtos e serviços seguros para a comunidade.

Adriana Lima e Patrícia Philis são os rostos por trás da Abalô JAMIL AIQUEL/ESPECIAL/JC



Comidinhas artesanais



Com foco na culinária vegana, o Molhos do Ian é um empreendimento de tele-entrega de produtos congelados artesanais. Criado por Ian Ferreira, fundador do espaço Not Meat, o negócio conta com um cardápio variado. O menu composto por molhos, maioneses, pestos e requeijões, além de pizzas e lasanhas, não contém insumos de origem animal. Para mais informações, acesse o Instagram (@molhosdoian).

Com foco na culinária vegana, o Molhos do Ian é um empreendimento de tele entrega de produtos congelados artesanais REPRODUÇÃO/MOLHOS DO IAN/JC



Representação artística



Em Porto Alegre, desde 2017, o Workroom é um empreendimento que busca fortalecer a cena drag queen local. O estabelecimento, que já recebeu artistas nacionais e internacionais como Pabllo Vittar, Shangela, Sasha Colby e Latrice Royale, está de mudança para um espaço maior. A inauguração ocorrerá nesta sexta-feira (28).



Em Porto Alegre, desde 2017, o Workroom é um empreendimento que busca fortalecer a cena drag queen local. O estabelecimento, que já recebeu artistas nacionais e internacionais como Pabllo Vittar, Shangela, Sasha Colby e Latrice Royale, está de mudança para um espaço maior. A inauguração ocorrerá nesta sexta-feira (28).

Endereço: avenida Cristóvão Colombo, nº 772

Viagem com segurança



Promover viagens seguras para a comunidade LGBTQIAPN+. Esse é o objetivo da Congêneres Traveller Turismo LGBT, empreendimento que elabora trajetos para destinos nacionais e internacionais que sejam receptivos, acolhedores e livres de preconceito. Para mais informações, acesse o Instagram @congeneresturismolgbt.

Padaria Erótica



Inspirada em um empreendimento da Bahia, a Bahxaria é a primeira waffleria erótica do Rio Grande do Sul. O espaço chama a atenção por conta de seus waffles eróticos, em formatos de vagina e pênis, mas também oferece outras opções, como drinks e cafés.



Endereço: rua Sarmento Leita, n°921

Horário de funcionamento: de quarta à sexta-feira, das 17h às 22h30h e nos finais de semana, das 14h às 23h

O BAHxaria, na Cidade Baixa, encerrará as atividades até o fim de março BAHXARIA/INSTAGRAM/REPRODUÇÃO/JC



Dança e drinks no Rio Branco



Buscando acolher a comunidade LGBTQIAPN+, os sócios André Colombo, Daniela Martins Cafruni e João Henrique Silva Martins abriram em 2022 o Fênix, um bar especializado em drinks que conta com uma pista de dança no bairro Rio Branco.



Endereço: rua Cabral, nº 295.

Horário de funcionamento: quarta-feira a sábado, das 17h à meia-noite.



Os sócios acreditam que a relação de parceria com outros negócios é fundamental para os bons resultados Andressa Pufal/JC



Cervejaria artesanal



Fundada em 2018, a Daluz cervejaria é uma nano cervejaria artesanal localizada na Zona Norte. Com uma seleção fixa de 5 estilos de cervejas, o empreendimento oferece cervejas e chopes para festas particulares e bares parceiros. Para mais informações, visite o Instagram @daluzcervejaria.



Endereço: rua. Itaúna, n° 265

Localizada na zona norte de Porto Alegre, a Daluz cervejaria é uma nano cervejaria artesanal fundada em 2018 DIVULGAÇÃO/DALUZ/JC



Comida descomplicada



No bairro Cidade Baixa, o Povoada Gastrobar é um espaço que busca oferecer respeito, conforto, cultura e comida boa. Com um cardápio que promete oferecer o conceito de confort food, definida pelas empreendedoras como comida descomplicada e bem feita, o local conta com pratos que unem a culinária brasileira com a italiana. Além disso, o empreendimento conta com torneiras de cerveja, um menu de drinks autorais e clássicos e uma carta personalizada de vinhos e espumantes.



Endereço: R. Lopo Gonçalves, n° 378

Horário de funcionamento: de quinta à sábado, das 11h30 à meia noite e nas quartas e domingos das 11h30 às 20h



Cafeteria focada no público LGBTQIAPN+



O Bibah, bar que opera na rua General João Telles, está chegando no bairro Rio Branco, desta vez como cafeteria. O negócio, que tem como um de seus braços a produção de brownies e cookies, aposta na operação diurna na rua Miguel Tostes.