Pela primeira vez, RS tem o menor índice de pessoas em extrema pobreza do Brasil

Pela primeira vez, o Rio Grande do Sul alcançou a menor taxa de extrema pobreza entre os estados brasileiros. De acordo com a Síntese de Indicadores Sociais – relatório divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) na quarta-feira (4) –,apenas 1,3% da população gaúcha vivia com rendimento mensal per capita de R$ 209 o que representa uma queda de 48% na comparação com o índice de 2019. No Brasil, o indicador dessa faixa de renda caiu 39,7% no mesmo período. Em nota, o governo do Estado relaciona o resultado positivo aos programas sociais da atual gestão. Segundo o governo gaúcho, desde 2019, as famílias do Estado foram beneficiadas com 32 ações e programas focados no desenvolvimento social. Dentre eles está o Devolve ICMS. Com pagamentos trimestrais, foi responsável por R$ 271,1 milhões, beneficiando pessoas inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) com renda per capita de até meio salário-mínimo nacional. Outra iniciativa citada é o Todo Jovem na Escola, que combate a evasão escolar no Ensino Médio por meio de bolsa mensal e bônus por aprovação no ano letivo, bem como o programa Volta por Cima, criado para atender vítimas de desastres meteorológicos no Estado, distribuiu R$ 37,5 milhões em auxílio para as famílias afetadas. Para o governador Eduardo Leite (PSDB), “o apoio às famílias que mais precisam tem sido possível porque o governo fez as reformas e o ajuste fiscal necessários. Hoje, muitas das iniciativas que implementamos servem de modelo para todo o Brasil”.