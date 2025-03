Casa Mirabal é reconhecida pelo governo federal e recebe nova sede

Depois de quase uma década de acolhimento a mulheres vítimas de violência doméstica, a Casa de Referência Mulheres Mirabal recebeu, nesta segunda-feira (31), as chaves da nova sede. Localizado na rua Engenheiro Acilino Carvalho, no Centro Histórico de Porto Alegre, o espaço foi cedido pelo governo federal, por meio do programa Imóvel da Gente, da Secretaria do Patrimônio da União (SPU).



O trabalho realizado na Casa Mirabal é organizado pelo Movimento de Mulheres Olga Benário. De acordo com a coordenadora nacional do movimento, Nana Sanches, “foram praticamente nove anos de muita violência institucional”, para ter uma resposta considerada “positiva”. O novo espaço funcionará paralelamente com a sede atual na rua Souza Reis, no bairro São João, que atualmente abriga até 12 pessoas.

Com a ampliação do espaço, agora, a Casa Mirabal também deve ampliar or cursos profissionalizantes voltados às mulheres abrigadas e acolhidas. O contrato terá duração de 10 anos. “Serão duas unidades para administrar, será um grande desafio. É um novo trabalho que se inicia”, complementa Nana. Atualmente, as mulheres já recebem atendimento e acompanhamento psicológico.



“Começamos o trabalho em 2016 e foram poucos os locais que tivemos esse reconhecimento que estamos recebendo aqui em Porto Alegre. É um marco histórico!”, celebra a coordenadora. O espaço também acolhe os filhos das mulheres vítimas de violência e se mantém ativo por meio de recursos próprios. A organização ainda reivindica uma política pública habitacional voltada às mulheres vítimas de violência impactadas pelas enchentes. Embora não tenha um número exato, Nana afirma que o número de mulheres acolhidas aumentou depois da catástrofe climática.

