Ufrgs terá Comissão da Verdade para investigar violações na Ditadura

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) irá instituir, na próxima terça-feira (10), a Comissão da Memória e da Verdade “Enrique Serra Padrós". A instituição terá o propósito de reunir, organizar e disponibilizar registros relativos às violações dos direitos humanos ocorridos na Universidade entre 1964 e 1988, durante a ditadura militar que perdurou no País no período. As informações foram comunicadas nos portais da Universidade.

A cerimônia, que ocorre no Salão de Atos da Universidade a partir das 10h, foi marcada no Dia Internacional dos Direitos Humanos, e será aberta ao público. O nome foi dado em homenagem ao professor e pesquisador da instituição, que dedicou a trajetória acadêmica à pesquisa dos regimes autoritários na América Latina e faleceu em 2021.

Conforme comunicado da Ufrgs, a Comissão irá funcionar vinculada à Reitoria, em espaço físico próprio e com o apoio de dois bolsistas. Os nove membros, que serão nomeados no evento, representam os três segmentos da comunidade universitária e, de acordo com a portaria de nomeação, terão dois anos para apresentar o relatório final. Um cronograma de trabalho será construído tão logo os integrantes concluam seu planejamento, informa a Ufrgs.

Segundo Roberta Camineiro Baggio, professora da Faculdade de Direito e coordenadora-geral, a universidade teve dois processos de expurgo durante o regime autoritário, nos quais foram aposentados compulsoriamente ou expulsos dezenas de professores, estudantes e técnicos. Segundo ela, a Comissão quer criar “um canal de escuta para acessar a história oral desse período. Pretendemos fazer uma grande campanha de arrecadação de documentos, assim como sessões públicas de testemunhos e manifestações”, disse, acrescentando que seus integrantes irão atrás de documentação para tentar montar o quebra-cabeças sobre o modus operandi das perseguições ocorridas em nossa universidade.

Ao final dos trabalhos do grupo, será produzido um relatório final com a sistematização de todos os materiais e atividades da Comissão. Além disso, será criado um site a fim de hospedar os documentos digitalizados.