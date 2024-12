Ufrgs realiza segundo dia de vestibular neste domingo

O segundo dia de provas do vestibular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) foi realizado neste domingo, 1º de dezembro. Nas imediações dos locais de prova, a movimentação dos candidatos foi intensa e nem o o calor espantou quem está em busca de uma vaga na maior universidade pública do Estado. Às 14h, os portões foram fechados para dar início ao segundo dia de exames.

Hoje estão sendo realizadas as provas de Língua Estrangeira, Física, Química, Biologia e Redação. Os candidatos terão 5 horas e 30 minutos para completarem as 15 questões objetivas de cada matéria e redigirem a redação, sendo que, transcorridas duas horas de aplicação, poderão sair com o caderno de questões.

Para as provas de Língua Estrangeira Moderna, os candidatos puderam optar no momento da inscrição entre cinco idiomas: Inglês, Espanhol, Italiano, Francês e Alemão. O vestibular ocorre nas cidades de Porto Alegre, Canoas e Gravataí, na Região Metropolitana; em Novo Hamburgo, no Vale do Sinos; Bento Gonçalves, na Serra; e Tramandaí, no Litoral Norte. São 21.684 candidatos aptos a concorrer a 4.023 vagas em 97 cursos de graduação.

A realização do concurso vestibular iniciou no sábado (30) com as provas de Língua Portuguesa, Literatura, História, Geografia e Matemática. O gabarito das questões do primeiro dia já está disponível no site do Vestibular. Já as respostas preliminares do segundo dia serão publicadas na segunda-feira (2), às 9h, no site da Comissão Permanente de Seleção (Coperse).