Veja as cinco matérias mais lidas do Jornal do Comércio de 23 a 29 de novembro de 2024

As matérias a seguir foram as cinco mais lidas pelos leitores no site do Jornal do Comércio na semana entre 23 e 29 de novembro de 2024. Clique nos títulos para ler o texto completo e fique por dentro dos assuntos mais comentados da semana.1. Bordaza Shopping abre em 2025 na região mais valorizada de Porto AlegreShopping center que abrirá na avenida Carlos Gomes, 1.130, no começo de 2025, na região mais valorizada de Porto Alegre. Matéria: Patrícia Comunello (Minuto Varejo). Foto: Patrícia Comunello/Especial/JC.2. Demolição aplaudida do mais feio prédio inacabado de Porto AlegreO colunista Fernando Albrecht fala sobre curiosidades e comenta os assuntos da semana. Matéria: Fernando Albrecht (Começo de Conversa). Foto: Fernando Albrecht/Especial/JC.3. Rede gaúcha abrirá outlet de calçados na véspera da Black Friday em Porto AlegreOutlet da Lebes ocupa dois andares da megastore no Centro Histórico de Porto Alegre. Matéria: Patrícia Comunello (Minuto Varejo). Foto: Lojas Lebes/Divulgação/JC.4. Litoral Norte ganha três supermercados no esquenta do veraneioDois grupos que estão entre os 10 maiores do setor no Rio Grande do Sul estão finalizando as lojas em duas cidades. Matéria: Patrícia Comunello (Minuto Varejo). Foto: Patrícia Comunello/Especial/JC.5. Indiciamento por tentativa de golpe repercute no CongressoDireto de Brasília, o colunista Edgar Lisboa atualiza as principais notícias políticas da semana. Matéria: Edgar Lisboa (Repórter Brasília). Foto: Cleia Viana/Câmara dos Deputados/JC.