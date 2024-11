Apenado morto na Penitenciária de Canoas pediu transferência um dia antes

Jackson, líder de uma das facções que atua na Região Metropolitana de Porto Alegre, foi morto por sete disparos. Ele chegou a ser encaminhado para atendimento médico, mas não resistiu aos ferimentos. De acordo com as autoridades de segurança do Rio Grande do Sul, Jackson foi transferido da Penitenciária de Alta Segurança de Charqueadas (Pasc) para a Pecan, pois o bloqueio de celulares não estava com funcionamento pleno.A defesa, no entanto, argumenta que a. De acordo com os advogados, “Jackson relatou que havia sido colocado na triagem junto de seus inimigos, e com quem mantinha notória incompatibilidade, fato amplamente conhecido pela administração penitenciária”.O material divulgado pela defesa ainda reforça os, que determinava a retirada de Jackson da triagem. Ele havia escrito uma carta alertando a situação. A informação foi confirmada pelo governador em exercício do Rio Grande do Sul, Gabriel Souza, ainda na segunda-feira (25), durante coletiva de imprensa, no Palácio Piratini.Segundo a defesa, “Jackson entregou uma carta ao Diretor da unidade relatando a vivência e os riscos iminentes na Triagem, e solicitando sua remoção, frente a falta de retorno dos requerimentos judiciais e administrativos”.Até o momento,. Entre eles, o diretor do complexo prisional, dois servidores de turno, o chefe de segurança e o responsável por monitorar a galeria no momento do crime. Dois suspeitos pelo crime foram autuados. Embora a polícia não tenha divulgado os nomes dos investigados, uma das lideranças de uma facção rival, Rafael Telles da Silva, o Sapo, estava na Penitenciária Estadual de Canoas.Em nota, a Polícia Penal informa que o pedido de transferência de Rafael Telles, da Penitenciária de Alta Segurança de Charqueadas (Pasc) para o complexo de Canoas, foi solicitado ao Judiciário no dia 14 de novembro de 2024 e deferido no mesmo dia pelo juiz responsável pela Central de Transferências de Presos. “No dia 15 de novembro, o apenado foi levado à unidade prisional de Canoas. O juiz responsável pelas transferências foi comunicado sobre o cumprimento da decisão judicial no dia 18 de novembro”.Também é investigado pela participação no crime de outro preso, Luis Felipe de Jesus Brum. A reportagem não localizou as defesas dos investigados e aguarda o retorno do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS) sobre a transferência de Rafael Telles.Ao enviado especial do Jornal do Comércio na Missão RS na Ásia, Guilherme Kolling, o”. O chefe do Executivo gaúcho se pronunciou sobre o caso na noite desta segunda-feira, em Pequim, onde lidera a missão do governo gaúcho.Durante as investigações, a, com operações de saturação nos bairros de possível impacto do homicídio. Em Porto Alegre e na Região Metropolitana, a Brigada Militar conta com o reforço de 500 profissionais, incluindo de equipes de Choque, do Batalhão de Operações de Policiais Especiais (Bope) e do batalhão de aviação.Além do anúncio de dois contratos de R$ 250 milhões para a construção de duas casas prisionais, sendo uma em São Borja e outra em Passo Fundo, o governo gaúcho prevê outras duas unidades, uma em Rio Grande e outra em Caxias do Sul.