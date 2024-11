Governador altera agenda e se pronuncia sobre crise em presídio

Guilherme Kolling, de Pequim

merece a mais profunda investigação.” Assim o governador Eduardo Leite reagiu à notícia de um homicídio com arma de fogo dentro da Penitenciária Estadual de Canoas “É um fato inadmissível,.” Assim o governador Eduardo Leite reagiu à notícia de um(Pecan), no sábado (23).

Pequim, onde lidera missão do governo gaúcho . O chefe do Executivo gaúcho se pronunciou sobre o caso na noite desta segunda-feira (25), em

Enquanto no Brasil, o governador em exercício, Gabriel Souza, anunciou que cinco servidores públicos foram afastados após a morte do apenado - o diretor do complexo prisional está na lista -, na China, a crise teve repercussão já na manhã desta terça-feira.

O governador Eduardo Leite cancelou a agenda da manhã, que previa sua participação na abertura da Feira Internacional de Cadeias de Suprimentos da China (Cisce), para se dedicar ao caso do presídio. Leite deve ir à feira apenas à tarde, para a inauguração do estande do Rio Grande do Sul, focado em energias renováveis.

Na primeira edição da Cisce, em 2023, o espaço do RS era voltado à proteína animal.