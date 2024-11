Mais de 20 bairros ficarão sem água nesta quarta-feira em Porto Alegre

O Sistema de Abastecimento de Água (SAA) Moinhos de Vento será desligado nesta quarta-feira (27), para uma manutenção programada visando o início do verão. Equipes do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) atuarão na limpeza dos mecanismos de sucção da Estação de Bombeamento de Água Bruta (Ebab).

A parada da Ebab, que é responsável por captar a água do Guaíba, acarretará na interrupção das atividades da Estação de Tratamento de Água (ETA). As Estações de Bombeamento de Água Tratada (Ebats) também deixarão de operar quando os reservatórios da ETA atingirem o patamar mínimo.



Com isso, 21 bairros poderão ter períodos de desabastecimento (confira a lista abaixo). A expectativa é que a manutenção da Ebab Moinhos de Vento seja concluída no início da noite, permitindo a retomada gradual do fornecimento à medida em que houver retorno do tratamento e bombeamento de água.

Bairros abastecidos pelo SAA Moinhos de Vento