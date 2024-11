Veja as cinco matérias mais lidas do Jornal do Comércio de 16 de outubro a 22 de novembro de 2024

As matérias a seguir foram as cinco mais lidas pelos leitores no site do Jornal do Comércio na semana entre 16 de outubro e 1º de novembro de 2024. Clique nos títulos para ler o texto completo e fique por dentro dos assuntos mais comentados da semana.1. Onde fica a Porto Alegre mais valorizada e cobiçada pela construção civilNilo Square, da Melnick e Dallasanta, terá hotel Emiliano no primeiro semestre de 2026. Matéria: Patrícia Comunello (Minuto Varejo). Foto: Patrícia Comunello/Especial/JC.2. Como ir de Porto Alegre até o Alegrete em duas horasO colunista Fernando Albrecht fala sobre curiosidades e comenta os assuntos da semana. Matéria: Fernando Albrecht (Começo de Conversa). Foto: Guilherme Kolling/Especial/JC.3. Defesa Civil Alerta entra em operação no Rio Grande do Sul em dezembroTecnologia de alertas passa a valer em estados da região Sul e Sudeste do Brasil a partir de 4 de dezembro. Matéria: Fabrine Bartz. Foto: Vitoria Lidiane/Divulgação/JC.4. Abertura de buraco na BR-290, em Glorinha, causa congestionamentoApenas uma pista está liberada para a passagem dos veículos no último domingo. Matéria: Redação. Foto: PRF/Divulgação/JC.5. Aerolíneas Argentinas adia retomada de voos no Aeroporto Salgado FilhoAerolíneas retomará oferta de voos diretos entre o Salgado Filho e Aeroparque, em Buenos Aires. Matéria: Patrícia Comunello. Foto: Juan Mabromata/AFP/JC.