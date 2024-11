Como ir de Porto Alegre até o Alegrete em duas horas

Pontualidade e eficiência. Às 7h39min de ontem, a delegação gaúcha na Ásia partiu de Tóquio rumo a Kyoto, uma distância de 476 quilômetros. Duas horas e 12 minutos depois a viagem havia sido concluída no trem-bala japonês, o Shinkansen, relata o enviado especial do JC ao Japão, Guilherme Kolling. É mais ou menos a distância de Porto Alegre ao Alegrete. Já pensou ir da Capital ao Alegrete em duas horas!?

...no sábado, depois do atentado verbal da esposa ao Musk, o presidente Lula disse que não se deve ofender ninguém. Coincidência? Coincidências nesta área não existem.

Na excelente série Billions na Netflix, em que os podres de Wall Street são igualados pelas ações do procuradores do MP (District Attorney), gestores de um fundo bilionário discutem se investem em empresas brasileiras. Um deles respondeu assim: "Não, a maior empreiteira deles responde por mais de 100 ações", Pior que ela foi absolvida.

O Hospital Moinhos de Vento ocupa a segunda posição de melhor hospital da América Latina em Telemedicina e Experiência do Paciente, de acordo com o ranking da IntelSat, consultoria especializada em dados do setor da saúde.

Um país de folgados

Como explicar a um estrangeiro que um país com tantas mazelas sociais, carente de educação de qualidade e de mão de obra especializada tenha três feriados em um único mês? Não bastassem os prejuízos causados pela enchente - no Vale do Taquari foram três ocorrências em sete meses - que afetam o faturamento, o fechamento, inclusive com feriadões, desanima os empreendedores.