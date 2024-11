Rodovias terão reforço de fiscalização no Feriado para evitar acidentes

Com a previsão de aumento na circulação de veículos, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) anunciou um reforço nas operações nas rodovias federais do Rio Grande do Sul durante o feriado da Proclamação da República nesta sexta-feira (15), com um final de semana prolongado. Os policiais rodoviários esperam um aumento do fluxo de veículos, especialmente nas BRs 290, 116, 448, a Rodovia do Parque, e a 386 nos seguintes períodos: movimento de ida: tarde e noite de quinta-feira (das 16h às 21h) e retorno na tarde e noite de domingo (17) das 15h às 21h.

A PRF informa que as ações estarão focadas em locais e horários de maior incidência de acidentes graves. A fiscalização será direcionada para evitar infrações como embriaguez ao volante e ultrapassagens proibidas. Além disso, as atividades de combate ao crime estarão intensificadas, com apoio do serviço de inteligência da PRF para interceptar criminosos, recuperar veículos roubados e retirar armas ilegais e drogas de circulação.

Durante a viagem, a dica é que os motoristas respeitem a sinalização e o limite de velocidade. As ultrapassagens devem somente ser realizadas em locais permitidos e com visibilidade. A dica da PRF é que os condutores façam a viagem diurnas e em horários de menor movimento, mantendo-se na mesma faixa de rolamento sem mudanças bruscas.

O ultimo feriado prolongado de 2024 deve levar mais de 975 mil veículos às rodovias gaúchas , segundo a CCR ViaSul. A concessionária prevê que os automóveis deverão trafegar pelas rodovias BR-101, BR-386, BR-448 e a BR -290, a Freeway durante o período do feriado da Proclamação da República, entre a quinta (14) e a segunda-feira (18). Deste total, mais de 262 mil carros utilizarão a Freeway, dos quais cerca de 130 mil seguirão ao Litoral Norte gaúcho. Já a partir desta quinta (14), serão algo em torno de 43 mil carros, enquanto outros 41 mil são esperados para a sexta (15). No domingo (17), o fluxo no sentido contrário deve superar os 60 mil motoristas, enquanto na segunda (18) o número fica em torno de 25 mil condutores.

Já na BR-386, a previsão é de que o fluxo total não ultrapasse os 143 mil carros para os cinco dias de operação. A partir desta quinta (14), a CCR ViaSul prevê que, aproximadamente, 34 mil motoristas estejam seguindo pela rodovia em ambos os sentidos. Da mesma forma, o total para a sexta (15) está previsto em cerca de 23 mil. Para a volta do feriado, a BR-386 deve receber, aproximadamente, 34 mil carros.

Em razão do aumento de pessoas feridas e vítimas fatais nas rodovias gaúchas e em Porto Alegre, foi realizada nesta quinta-feira (14) ações integradas de fiscalização e segurança viária. A iniciativa foi feita na saída de Porto Alegre, km 1 da BR-116. As ações conjuntas, que se estenderão pelos próximos meses, têm o objetivo de reforçar a fiscalização e intensificar a conscientização sobre os comportamentos mais perigosos nas rodovias, como a falta de uso do cinto de segurança, o excesso de velocidade e a combinação de álcool e direção. A iniciativa tem a parceria da PRF, do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), do Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), e do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem(Daer).



Neste ano, somente em rodovias federais do Estado 292 pessoas morreram - um aumento de 14% em comparação ao ano passado. A colisão frontal foi o principal tipo de acidente grave registrado. O trecho mais crítico para acidentes graves é localizado na BR-116, entre Canoas e São Leopoldo. Nas rodovias estaduais, 398 pessoas perderam a vida, um aumento de 24% em relação ao ano anterior. As mortes ocorreram na ERS 122 (34 óbitos) e 18 mortes na RS 239.

De janeiro a outubro deste ano, Porto Alegre registrou 69 vítimas fatais no trânsito, dessas 31 são de acidentes envolvendo motociclistas. São 11.869 acidentes no período, sendo 4.644 com vítimas, resultando em 5.489 pessoas feridas. Quatro cruzamentos da avenida Ipiranga (Salvador França, Silva Só, São Manoel e João Pessoa) são os pontos com maior incidência de acidentes.