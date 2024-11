Confira o funcionamento dos serviços no feriadão da Proclamação da República no RS

O feriado prolongado da Proclamação da República nesta sexta-feira (15) vai alterar alguns serviços em Porto Alegre. O Sindilojas Porto Alegre informa que as lojas poderão abrir com a utilização de funcionários, desde que respeitada as regras da convenção coletiva de trabalho da categoria. As empresas terão que fazer a adesão ao acordo coletivo de trabalho firmado com o Sindicato dos Empregados no Comércio de Porto Alegre (Sindec/POA) e a assistência do Sindilojas A jornada de trabalho máxima dos trabalhadores em feriados pode variar entre 6 e 8 horas.

Sobre o horário de funcionamento das lojas localizadas em shopping centers, galerias e centros comerciais, a administração das empresas deve observar as regras definidas no acordo coletivo. Já o comércio de rua, que geralmente funciona entre 9h e 19h, poderá operar em horários definidos pela própria empresa.

Com relação aos bancos, não haverá atendimento presencial ao público nas agências bancárias no 15 de novembro (sexta-feira) e no Dia da Consciência Negra, em 20 de novembro (quarta-feira), feriados nacionais. Na segunda-feira (18) e terça-feira (19), as agências bancárias abrem normalmente, exceto nas localidades onde há feriado municipal, como é o caso da cidade do Rio de Janeiro, onde foi decretado feriado em razão da 19ª reunião do G20.

Os supermercados estarão abertos em Porto Alegre no dia 15. Nas cidades da Região Metropolitana e no Interior do Estado, a abertura dependerá da legislação trabalhista da cada município. A maioria dos estabelecimentos funciona a partir das 8h e segue com atendimento ao público até 21h.