Sindiatacadistas-RS reinaugura escola de Porto Alegre atingida na enchente

O Sindiatacadistas-RS, entidade que reúne sete sindicatos do comércio atacadista do Rio Grande do Sul, entregou, nesta quarta-feira, 13 de novembro, as obras de reconstrução da Escola de Educação Infantil Meu Amiguinho, na rua São Carlos, bairro Floresta, em Porto Alegre. O prédio no 4º Distrito foi atingido pela enchente em maio deste ano.

recuperado, em outubro, a Escola de Educação Infantil Patinho Feio A entidade empresarial já havia, localizada na Praça Pinheiro Machado na Zona Norte da cidade, também impactada pela catástrofe climática que ocorreu no Rio Grande do Sul.

A entidade fez a doação de R$ 820 mil, em forma de obras e serviços na recuperação das escolas em uma parceria com o Escritório de Reconstrução e Adaptação Climática de Porto Alegre. De acordo com o presidente do Sindicato do Comércio Atacadista de Gêneros Alimentícios de Porto Alegre, Carlos Cezar Schneider, a ação reflete o permanente compromisso da entidade de contribuir para o bem-estar das comunidades que fazem parte do seu ecossistema, entendendo que o apoio à educação básica é essencial para um futuro mais próspero e equitativo.

“Resolvemos também participar da reconstrução de Porto Alegre e em uma reunião de diretoria dos sete sindicados foi decidido investir na educação. Nós procuramos a prefeitura da Capital e elegemos duas escolas no 4º Distrito, onde a maioria dos nossos associados têm o seu comércio", explicou Schneider. Segundo o dirigente, a Escola Meu Amiguinho já havia sido destruída na enchente de 1941 e reconstruída, representando um marco significando de resiliência dos gaúchos.

Schneider informa que, agora, as obras de revitalização da Escola Meu Amiguinho levaram 45 dias para serem concluídas. A diretora do estabelecimento de ensino, Simoni Cezimbra Porto, disse que as águas da enchente chegaram a 1,70 metro e que prejuízo foi muito grande. "Perdemos todos os móveis, brinquedos pedagógicos e documentos", citou. Simoni comemora a iniciativa, destacando que em decorrência do auxílio foi possível retornar as aulas ainda em 2024.

presidente do Sindiatacadistas-RS, o empresário Zildo De Marchi Durante a reinauguração esteve presente o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, que destacou, na oportunidade, a importância desta parceria para a sociedade. O, também participou do ato simbólico.