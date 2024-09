Zildo De Marchi é Cidadão Honorário de Porto Alegre

O presidente do Sindiatacadistas-RS, Zildo De Marchi, recebeu no último dia 12 de setembro, o título de Cidadão Honorário de Porto Alegre, conferido pela Câmara de Vereadores, atendendo proposição do vereador Idenir Cecchim.

O evento ocorreu no Plenário Otávio Rocha, reunindo autoridades, lideranças empresariais, presidentes e diretores dos sindicatos setoriais que integram o Sindiatacadistas-RS, colaboradores da entidade, amigos e familiares do homenageado.

Conforme Cecchim, a proposta teve por objetivo destacar a longa atuação de Zildo De Marchi, hoje com 98 anos de idade, ao longo de mais de 80 anos, como empresário dos setores industrial e comercial, e como líder classista, tendo inclusive ocupado a presidência da Fecomércio-RS. Referiu, igualmente, a decisiva contribuição do homenageado, nascido em Barão, então distrito de Montenegro, para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul e especialmente, de Porto Alegre.

O secretário municipal do Trabalho Tiago Simon representou a Prefeitura na solenidade, presidida pelo vereador João Bosco Vaz, estando igualmente presentes a vereadora Mônica Leal e o presidente da Associação Gaúcha de Supermercados – AGAS, Antônio Cesa Longo.