Eventos ao ar livre quase dobram em Porto Alegre: só Maratona injetou R$ 22 milhões

Porto Alegre vem cada vez mais recebendo eventos nacionais e internacionais realizados ao livre. A informação foi divulgada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, que detalhou os impactos financeiros das atrações.

A 39ª Maratona Internacional de Porto Alegre, que aconteceu entre os dias 28 e 29 de setembro deste ano, movimentou mais de R$ 22 milhões na economia e no turismo gaúcho durante os dois dias. Hotéis, restaurantes e comércio sentem o impacto.

Em 2021, foram realizados mais de 1,3 mil eventos de rua na cidade. Em 2022, a estatística quase dobrou, chegando a mais de 2,2 mil. No ano passado, esse dado se manteve semelhante, com 2.283 edições.

A administração municipal justifica que esse aumento é ligado à facilidade no licenciamento de eventos públicos em Porto Alegre e à isenção de taxas para consegui-lo em áreas públicas. De acordo com Júlia Tavares, secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo, esse aumento nos eventos de rua tem forte ligação com os esportes.

STU reuniu skatistas conhecidos, como a Fadinha, na orla do Guaíba LUIZA PRADO/JC

"A nossa cidade tem uma vocação para o turismo esportivo. O porto-alegrense pratica muita atividade física", opina.

Entre esses, ela destaca a etapa do STU Nacional de skate, que acontece anualmente na Orla do Guaíba e também à Maratona Internacional de Porto Alegre. "A orla é um cartão-postal do munícipio, ela é fundamental para esse aumento na procura dos eventos."

Outro evento de rua marcante na cidade, mas que não é relacionado ao esporte, é o South Summit, que gera uma movimentação econômica de mais de R$ 88 milhões.