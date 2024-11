Afunilamento de pista gera trânsito lento nos arredores do viaduto da Scharlau

Motoristas que trafegam nos arredores do viaduto da Scharlau, em São Leopoldo, na manhã desta terça-feira (12), têm enfrentado trânsito lento devido ao afunilamento da pista. A situação afeta quem se desloca no sentido Porto Alegre-Vale dos Sinos.

Conforme o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), trata-se de uma intervenção para a execução de pintura no teto do viaduto. Bloqueios no acesso à RS-240 estão sendo realizados entre esta terça e quarta-feira (13).

“Motoristas devem seguir pela BR-116/RS, utilizar o retorno no viaduto da Sete de Setembro (km 240,8) em Novo Hamburgo, e acessar a RS-240 pela rua lateral”, indica o Dnit.

Na quarta-feira, das 22h às 5h do dia 14, o bloqueio será no sentido contrário. Quem estiver na RS-240 em direção a Novo Hamburgo deverá seguir no sentido Porto Alegre, fazer o retorno no viaduto da Atalíbio (km 244,2) e pegar a BR-116/RS para acessar Novo Hamburgo.

O Dnit pede aos motoristas que redobrem a atenção na rodovia e respeitem a sinalização local, alertando para a execução dos serviços na área. Essas obras integram o Lote 1 das melhorias operacionais e de segurança viária da rodovia BR-116.