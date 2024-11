Enem tem mais de 4,3 milhões de inscritos para provas neste domingo

Mais de 4,3 milhões de inscritos estão confirmados para o primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em todo o País neste domingo (3). O segundo dia será em 10 de novembro, no domingo seguinte. A previsão do tempo indica risco de chuvas no Sul.

A abertura dos portões será às 12h, o fechamento, às 13h e o início da prova, meia hora depois. Em Porto Alegre, o campus da Pucrs é o local com mais inscritos que farão as provas.

Serão 45 questões de múltipla escolha de linguagens (língua portuguesa, literatura, língua estrangeira, artes, educação física e tecnologias da informação e comunicação) e outras 45 questões de ciências humanas (história, geografia, filosofia e sociologia), além da prova de redação, que deve ter entre sete e 30 linhas.

Em 17 capitais, o passe livre valerá somente para alguns dos modais disponíveis como metrô, trens, ônibus ou bicicletas compartilhadas.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) projeta tempo instável no Sul, com risco de chuva moderada a forte nos três estados.



Na Região Sudeste, aumenta o risco para pancadas de chuva fortes em São Paulo, no oeste e sul de Minas Gerais, principalmente a partir da tarde. Nas demais regiões do país, a chance de pancadas de chuva diminui para a tarde e à noite, mas não podem ser descartadas, mesmo que de forma passageira, de acordo com o Inmet.



A nota do Enem é usada para ingressar em graduações de instituições de Nível Superior por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). O Financiamento Estudantil (Fies) e o Programa Universidade para Todos (Prouni) também usam a avaliação.