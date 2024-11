Lupicínio Rodrigues ganha mural em prédio do TJRS em Porto Alegre

O cantor e compositor Lupicínio Rodrigues será o grande homenageado da Virada Sustentável de 2024. O evento, que chega a sua nona edição em 2024, entregará para a Capital mais um painel da série Personagens, que já marcou a cidade com os murais do ambientalista José Lutzenberger, no prédio do IPE, em 2022, e da ginasta Daiane dos Santos, em uma parede de 50m no edifício da Fecomércio, em 2023. Assim como nos outros painéis, Kelvin Koubik será o responsável pelo projeto artístico.O mural de Lupi marca também os 150 anos do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que cedeu espaço para a homenagem. A empena de 500m² fica localizada no Foro Central de Porto Alegre - Prédio II, na rua Manoelito de Ornellas, 50, Praia de Belas. O painel traz referências da boêmia e da vida noturna porto-alegrense, sempre tão presentes nas composições de Lupicínio. A pintura se inicia em 28/10 e a previsão é de que fique pronta até 4/11, se não houver chuva durante o período. A solenidade de entrega está marcada para 4/11, às 17h, com apresentação da Orquestra Jovem do RS.Lupi também será a estrela da Noite Iluminada, no Largo dos Açorianos, com projeções na Ponte de Pedra produzidas pela artista Jana Castoldi.Maior festival de sustentabilidade da América Latina, a Virada Sustentável terá ações entre os dias 4 e 10 de novembro, em diferentes pontos da cidade. A realização integra dois projetos: o ARTE URBANA NA VIRADA, financiado pelo Pró-cultura, e o Festival Multiartes, financiado pela Lei Rouanet.