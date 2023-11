Mural em homenagem a Daiane dos Santos é inaugurado nesta sexta- feira

Nesta sexta-feira (17), foi inaugurado o mural "Dos Santos" que homenageia a ginasta porto-alegrense, Daiane Dos Santos. O trabalho é do artista visual Kelvin Koubik, que atua principalmente em murais de grandes dimensões. A arte tem 50 metros de altura, e aproximadamente 900 metros quadrados, fica no prédio da Fecomércio (Av. Alberto Bins, 615).

A inauguração foi organizada pela Virada Sustentável, que chega a sua oitava edição na capital gaúcha. O movimento foi reconhecido pela ONU como um dos três eventos mais importantes na promoção dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

Um dos coordenadores da Virada Sustentável POA, Vitor Ortiz, reafirmou a importância do cuidado com o planeta. “Muitos desafios a serem enfrentados, principalmente com as variações climáticas muito presentes neste ano. Muito orgulho, muitas atividades focadas na conscientização e no desenvolvimento sustentável." Ainda agradeceu a atleta olímpica pela representação na arte. “O objetivo da homenagem é valorizar a história da comunidade negra de Porto Alegre. Agradecemos a Daiane por tomar representar todas essas pessoas”, declarou Ortiz.

O evento contou com a co-realização da prefeitura de Porto Alegre, que se fez presente através do secretário de cultura e economia criativa do Estado, Henry Ventura. “Diminuir desigualdade com sustentabilidade é, talvez o maior desafio do mundo contemporâneo. A pintura vai trazer um pouco de cor para essa cidade cinzenta", disse o secretário.

Kelvin Koubik, responsável por tirar a ideia do papel é colocá-la no mural, não escondeu a emoção e agradeceu Daiane e seus familiares pela oportunidade. “Muita emoção de estar junto com todos neste momento. Me expressei muito no desenho. No primeiro plano temos a figura da mulher. Já no segundo temos as conquistas. O nome 'Dos Santos' foi escolhido porque é uma conquista da família também", descreve o artista visual.

A estrela da manhã foi a última a subir aos microfones, e até tentou, nas suas palavras, segurar a emoção. Porém não conseguiu. “Satisfação imensa poder ver em vida essa obra em minha cidade, perto de onde minha mãe cresceu. Fazem 20 anos que venci meu primeiro mundial, é um momento muito especial. Tenho minha raiz em Porto Alegre. Minha história está aqui”, afirmou a ginasta em lágrimas.

Daiane não poupou palavras para elogiar Kelvin e trouxe consigo uma medalha, para presenteá-lo. "Hoje quem merece uma medalha é ele. Minha gratidão é eterna. Ouro para ele e sua equipe."

Em entrevista, a ex-atleta citou os jovens que a tem como inspiração e marcaram presença na inauguração. "Pra mim é incrível ver a nova geração da ginástica aqui, esse legado seguindo adiante. Espero que o mural inspire e traga muita alegria à todos", declarou Daiane.