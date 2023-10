Ginasta de Porto Alegre conquista dois ouros nos Jogos da Juventude 2023

O porto-alegrense Derick Goulart começou como "o cara do mortal" no bairro Passo das Pedras e, hoje, já acumula vitórias a nível nacional na ginástica artística. O ginasta foi ouro no individual geral (89.800) e por equipes (176.150), com o conterrâneo Caio Fernandes, nos Jogos da Juventude de Ribeirão Preto, realizado de 1° a 16 de setembro.

O apelido no bairro da periferia da Capital gaúcha se popularizou entre os jovens que viram Derick fazer mortais na rua durante as férias escolares. "Depois disso, várias crianças começaram a me chamar e falar 'olha ali o cara do mortal' e começaram a me chamar assim para brincar", explica o ginasta.

Sua história na ginástica começou por influência da família. A tia e a irmã já faziam ginástica e o garoto de 4 anos de idade acompanhava os treinos. "Eu entrava de graça, aí teve um dia que falaram que eu não podia mais e me chamaram para fazer um testezinho de força. Depois falaram para a minha mãe ir na prefeitura pedir uma bolsa para eu poder entrar aqui e foi quando começou mesmo", conta Derick.

O ginasta de 17 anos está na ginástica artística desde os 4 anos de idade. Foto: Tânia Meinerz/JC

Aos 17 anos, Derick sai de casa para ir à escola de segunda a sexta-feira e, depois, pega dois ônibus e uma viagem de uma hora até o Grêmio Náutico União (GNU), clube pelo qual treina. O ginasta tem investido nos treinos de barras paralelas e solo e afirma que o foco atual dos treinos é melhorar todas as séries para conseguir uma boa colocação na categoria Juvenil do brasileiro.

Além dos dois ouros nos Jogos da Juventude, Derick se classificou em primeiro lugar nas barras paralelas, barra fixa, argolas e cavalo com alças, em segundo no salto sobre a mesa e em quarto no solo, alcançando prata nas paralelas e prata na barra. "Eu fiquei bem feliz, eu não atingi 100% do objetivo que era ganhar literalmente tudo obviamente, porque eu sei que eu tinha ginástica para isso eu vim treinando para isso, mas acabou que eu não consegui, mas eu fiquei meio feliz de conseguir os resultados", comemora o atleta.

"O mais importante para mim é conseguir observar o crescimento em competição. Dentro do ginásio é uma coisa, mas em competição é outra. Os jogos da Juventude têm uma característica de ser um multidisciplinar, muito esportivo, então eu gosto porque prepara ele para, futuramente, se puder chegar em uma seleção e competir Jogos Sul-americanos, se Deus quiser, Jogos Pan-Americanos e assim continuar evoluindo", comenta o treinador Leonardo Finco.