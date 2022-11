Inauguração do Mural Lutz e atividades na Redenção encerram Virada Sustentável 2022

A Virada Sustentável 2022 se encerra neste final de semana com um última rodada de atividades culturais e socioambientais em Porto Alegre. O palco que receberá boa parte da programação é o EcoPonto, na Redenção, onde serão realizadas oficinas, aulas, grafite ao vivo, show, apresentações culturais, passeio do biquíni e da sunga com o Cara da Sunga e pedalada.

O ponto alto ocorre já nesta sexta-feira (25), com o legado que a edição 2022 da Virada deixará para a cidade: o Mural Lutz. A obra de 50 metros de altura que retrata a trajetória do ambientalista José Lutzenberger será oficialmente entregue à população em evento com o artista Kelvin Koubik, autor do trabalho. Na empena do prédio do IPE Saúde, na Avenida Borges de Medeiros, o grafite já pode ser visto a diferentes distâncias.

Outros destaques da parte final da programação são o Passeio do Biquíni e da Sunga, com o Cara da Sunga, que ocorrerá no sábado (26), às 18h, na Redenção. Para participar, basta comparecer com sua roupa de banho. O objetivo é chamar atenção para as mudanças climáticas. Já no domingo (27) tem a Pedalada da Virada, que pretende destacar a importância da bicicleta como meio de transporte alternativo.

No sábado e no domingo, das 10h às 17h, terá grafite ao vivo, em que as pessoas poderão ver os detalhes da criação de uma obra e interagir com os artistas. Serão quatro grafiteiros no sábado e cinco no domingo. Seus trabalhos farão uma leitura livre sobre o tema das mudanças climáticas.

Além disso, uma instalação artística no parque, de autoria de Vitor Hugo Dell'Osbel busca trazer para o debate a mudança estimada de temperatura global para o ano de 2100. O trabalho, em formato de cubo e com grafite, é chamado Consciência Popular.

Ao longo de novembro, foram programadas mais de 50 atividades, entre debates, shows, oficinas e instalações artísticas em diferentes pontos da Capital. O evento envolve a participação de organizações da sociedade civil, artistas, órgãos públicos, empresas, escolas e universidades, coletivos de cultura e movimentos sociais.

Toda a programação da Virada Sustentável POA 2022, gratuita e concebida para diferentes públicos, está pautada pelos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), definidos pela ONU, principalmente as metas de Redução das Desigualdades (10), Consumo e Produção Responsáveis (12) e Ação Climática (13).

