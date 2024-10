Anvisa alerta sobre falsificação do medicamento Ozempic

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) recebeu um comunicado, nesta quarta-feira (30), da farmacêutica responsável pelo produto biológico Semaglutida, vendido como Ozempic. A proprietária, Novo Nordisk Farmacêutica do Brasil Ltda. comunicou indícios de que canetas de insulina Fiasp FlexTouch foram readesivadas e reaproveitadas com rótulos do remédio, sob o lote NP5K174, que possivelmente foram retirados indevidamente de canetas originais do medicamento.

Segundo texto divulgado pela Anvisa, o lote NP5K174 é um lote original e autêntico de Ozempic, mas os seus rótulos teriam sido usados em embalagens de insulina, vendidas na forma do remédio. A fraude ainda segue em investigação

Orientações gerais à população e aos profissionais de saúde

A Anvisa orienta que a população e os profissionais de saúde fiquem atentos às características da embalagem e do produto, e que adquiram somente produtos completos (dentro da caixa), em farmácias regularizadas junto à Vigilância Sanitária e sempre com a emissão de nota fiscal.

Também é recomendação da agência desconfiar de sites e canais para comercialização de medicamentos que usam os nomes das marcas ou que adotam aplicativos de vendas e redes sociais para ofertar os produtos. O órgão instrui ainda não adquirir medicamentos oferecidos em grupos de mensagens.

A empresa Novo Nordisk emitiu um comunicado com orientações para se proteger de casos de falsificação, na hora da compra.

Confira as principais indicações de fraude, de acordo com as informações disponibilizadas pela empresa:

A caneta de Ozempic é de cor azul clara , com o botão de aplicação cinza. Já canetas de insulina Fiasp são de cor azul escura, com botão laranja.

, com o botão de aplicação cinza. Já canetas de insulina Fiasp são de cor azul escura, com botão laranja. Embalagem do medicamento rasurada ou visivelmente alterada, em idioma estrangeiro, com aparência farmacêutica diferente da registrada e com informações incorretas sobre o produto – o Ozempic 1mg é vendido apenas em canetas pré-preenchidas injetáveis.

da registrada e com informações incorretas sobre o produto – o Ozempic 1mg é vendido apenas em canetas pré-preenchidas injetáveis. Preços muito abaixo dos praticados no mercado regular de farmácias e drogarias.

no mercado regular de farmácias e drogarias. Adesivos e indicações de “nova fórmula” ou informações semelhantes – a Novo Nordisk não lançou nenhuma nova fórmula de Ozempic desde sua chegada ao mercado, em 2019.

ou informações semelhantes – a Novo Nordisk não lançou nenhuma nova fórmula de Ozempic desde sua chegada ao mercado, em 2019. Canetas de Ozempic 1mg com numerações no seletor de dose diferentes de 0mg e 1mg.

Conforme o comunicado da empresa, em caso de dúvidas sobre os pontos de venda ou caso sejam identificadas unidades dos medicamentos com suspeita de falsificação, a população ou os profissionais de saúde não devem utilizar o produto e devem entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) da Novo Nordisk, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, pelo telefone 0800 014 44 88, ou 24 horas pelo e-mail: [email protected]