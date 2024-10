Casos de Covid-19 aumentam no Rio Grande do Sul; Estado está sem vacina

O número de novos casos de Covid-19 apresenta um aumento semanal no Rio Grande do Sul, coincidindo com o período de falta de imunizantes no Brasil. No entanto, segundo o Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs), trata-se de uma sazonalidade entre os vírus. O Estado está sem vacinas contra covid-19 para adultos desde o último dia 18, devido ao vencimento de 5.800 doses.



“Os vírus se revezam durante o ano, estamos terminando a sazonalidade da Influenza e o vírus sincicial respiratório e parece que estamos começando com a covid-19, com esse aumento de casos”, explica a técnica do Núcleo de Doenças Respiratórias, Renata Petzhold Mondini, da Cevs.

Conforme o último levantamento realizado pelo Ministério da Saúde, com base nas secretarias estaduais, 732 novos casos de Covid-19 foram registrados no Rio Grande do Sul, entre os dias 6 a 12 de outubro, dos quais 97 são em Porto Alegre (semana 41). Na semana anterior, o Estado apresentou 549 novos casos, sendo 53 na Capital.



Segundo Renata, o aumento no número de casos de Covid-19 no Rio Grande do Sul é perceptível “há aproximadamente um mês”. O revezamento entre os vírus é uma questão ecológica, sem fatores externos. “No momento que baixa a circulação de um, o outro aumenta”, complementa.



Em meio ao aumento de casos, o País e o Estado estão sem o imunizante contra a doença. Desde 17 de junho, os imunizantes destinados às crianças estão em falta em solo gaúcho. Já para o público adulto, o cenário é diferente: mais de 5 mil doses venceram no último dia 18.

O Ministério da Saúde emitiu uma nota nesta quarta-feira (23), negando a falta generalizada de vacinas no País. De acordo com a pasta do governo federal, houve um desabastecimento momentâneo de vacinas contra Covid-19 entre os dias 16 de outubro, data de vencimento das doses, e essa terça-feira (22), data em que 1,2 milhão de vacinas começaram a ser distribuídas.



A previsão é que os estados de São Paulo, Paraíba, Rio Grande do Norte e Pernambuco comecem a receber as vacinas a partir desta quarta-feira (23). O Ministério da Saúde estima que até a próxima sexta-feira (25), todos os estados terão recebido suas doses. A pasta destaca que já está em execução uma nova compra de 69 milhões de doses, capacidade que deverá garantir o abastecimento de vacinas pelos próximos dois anos.