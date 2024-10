Monitoramento das vias de Porto Alegre com Inteligência Artificial custará R$ 5,6 milhões

Durante os próximos dois anos, a empresa Intelicity Informática Rastreamento e Telemetria, de São Paulo, deve realizar o monitoramento dos 3,4 mil quilômetros de vias em Porto Alegre, com uso da Inteligência Artificial (IA). Segundo a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SMSUrb), o cadastro da situação das vias não recebe atualizações há, pelo menos, 20 anos.



A empresa venceu o edital de contratação da prefeitura, lançado ainda em março, e receberá R$ 5,6 milhões para execução do serviço. Os recursos são oriundos de um financiamento com o Banco do Brasil, de R$ 60 milhões, divididos em outros projetos, que incluem também o recapeamento de vias e novos projetos.

Na prática, serão instalados sensores de trepidação e uma câmera no para-brisa, em 30 carros de aplicativo que circulam pela cidade. Desde a última semana, 20 veículos já utilizam os equipamentos. A expectativa da prefeitura é que os outros dez carros equipados comecem a operar na próxima semana.



O trajeto será escolhido pelo motorista, que poderá também transportar passageiros, com a meta de atingir 2 mil km/mês. Segundo o secretário de Serviços Urbanos, Marcos Felipi Garcia - que retornou à pasta depois do período eleitoral -, as imagens capturadas serão disponibilizadas no Sistema de Gestão Integrada de Pavimentos de Porto Alegre (Gipav-POA).

De acordo com ele, o sistema funciona de forma semelhante à Central de Atendimento ao Cidadão (156), mas voltado à rede interna. “Os equipamentos trazem o uso da inteligência artificial para monitorar as imperfeições das vias e trazer métodos e informações mais precisas para tomada de decisões da administração pública”.



A tecnologia já é utilizada em São Paulo e foi adaptada à realidade da Capital dos gaúchos. Dessa forma, a medida busca atender, principalmente, quatro demandas. A primeira, consiste em atualizar o cadastro. “Precisamos identificar o que é asfalto, paralelepípedo, via asfaltada ou não, é um direito do cidadão.



Questionado sobre a última atualização, o secretário destacou que “ocorreu no começo dos anos 2000, mas há trocas de servidores, equipes e governos, e as informações, como não estão no sistema, acabam se perdendo”. O intuito do sistema é também organizar as informações para a próxima gestão.



Os equipamentos também permitem o monitoramento das vias em tempo real, possibilitando uma análise mensal do serviço realizado, inclusive, intervenções dos órgãos públicos. O terceiro ponto, segundo o secretário, trata-se do controle das licenças. “O sistema unifica todas as licenças, assim é possível detectar o responsável”. Já o quarto aspecto está direcionado ao monitoramento instantâneo de horas de serviço.



Questionada sobre a execução do serviço e os prazos previstos, a empresa Intelicity Informática Rastreamento e Telemetria não retornou a equipe até o fechamentos desta reportagem.