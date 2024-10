Morre aos 79 anos o locutor gaúcho José Aldair

O jornalista e ex-locutor josé Aldair morreu nesta segunda-feira (28) aos 79 anos em decorrência de um AVC. Dono de uma voz icônica, José Aldair marcou a história da rádio, narrando fatos emblemáticos, como a Guerra do Vietnã, em uma carreira que durou cerca de 65 anos.

Natural de Canoinhas, em Santa Catarina, começou a trajetória profissional na rádio Paiquerê, em Londrina. Na década de 1960, chegou a Porto Alegre e estreou na Rádio Gaúcha, em 9 de abril de 1966, como locutor do Correspondente GBOEX, programa que o consagrou e o levou ao cargo de redator em poucos meses. Com três anos na emissora, tornou-se chefe do departamento de notícias.

Com o Correspondente Ipiranga, José Aldair deixou um verdadeiro legado. Durante anos, ele foi a voz do boletim, que já está no ar há mais de 65 anos. De 1966 a 2004, marcou uma era, sendo o último apresentador oficial antes da transição para o formato de radiojornal, adotado em 2005.

José Aldair era casado com Bárbara, com quem teve seis filhos e dois netos. A despedida de José Aldair será realizada na Capela Histórica do Crematório Metropolitano, dia 29/10/2024, das 10h às 15h.

O Sindicato dos Radialistas do RS lamentou a morte de José Aldair e destacou a voz inconfundível do locutor. “O rádio do Rio Grande do Sul está em luto nesta segunda-feira dia 28, morreu José Aldair aos 79 anos, a voz inconfundível que por muitos anos levou a notícia e informação para milhares de lares em todo o nosso Estado. A Direção do Sindicato dos Radialistas do RS lamenta a perde de um grande profissional, colega, sócio do sindicato e com muita consciência de classe. Desejamos para a família e amigos, muita fé neste momento”, diz a nota do Sindicato.