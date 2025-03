Morre o jornalista gaúcho Éldio Macedo, sucesso nos anos 1960 com o programa de TV "Ringue Doze"

Morreu neste sábado (29) o jornalista gaúcho Éldio Macedo, aos 89 anos. Éldio marcou a TV gaúcha nos anos 1960 ao apresentar o programa “Ringue Doze”, espetáculo de luta livre transmitido pela TV Gaúcha direto do Ginásio da Brigada Militar em Porto Alegre. Além do esporte, teve forte atuação no meio político e na cobertura do Carnaval. Morador de Buenos Aires, na Argentina, ele estava internado em um hospital e morreu em decorrência de problemas causados pelo Alzheimer.



Éldio nasceu em Rio Pardo, em 4 de dezembro de 1935, em uma família humilde. Era formado em Jornalismo e Sociologia, e passou por diversas emissoras. No início da carreira, era o único repórter negro na Rádio Gaúcha. "O nosso Estado é grandioso em alguns aspectos, mas pequeno, preconceituoso em várias ordens", disse em um perfil publicado pelo portal Coletiva em 2016.

Trabalhou também na Rádio Nacional e na Manchete Esportiva, no Rio de Janeiro, e na TV Tupi. Tinha forte atuação na cobertura do Carnaval, tendo participado da transmissão dos desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro, onde viveu por muitos anos.



Éldio participou da cobertura de 10 Copas do Mundo e quatro Olimpíadas. Foi funcionário concursado da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, tendo assessorado políticos como Leonel Brizola, Paulo Brossard, Pedro Simon e Sereno Chaise.

Foi casado com Ivone Pereira Macedo, com quem teve cinco filhos: Kleber, Kleyton, Karen, Kassya e Rita



Nas redes sociais, familiares, amigos e admiradores lamentaram a morte de Éldio. “Morreu um repórter. Um intrépido e inquieto jornalista atrás da notícia, de uma entrevista, de uma declaração. Amigos de tantos craques, como Pelé e Zagallo, mas que não deixava entrar na fila para questioná-los antes de depois das partidas. Cobrindo a Seleção Brasileira no Rio de Janeiro, ou em coberturas internacionais, coloquei o Éldio Macedo no ar com muitos apresentadores quando eu era produtor de programas, e ele sempre muito gentil e educado”, postou o jornalista Renato Martins em sua página Facebook.



“Com o coração dolorido, registro a passagem do colega de comunicação e irmão de vida Éldio Macedo, que residia em Buenos Aires, de onde partiu na tarde deste sábado. O Eldio esteve ao meu lado em 26 coberturas que fizemos do Carnaval Carioca pela Rádio Gaúcha. Antes disso, fomos colegas nos estúdios de rádio da vida, além de jornadas esportivas pelo mundo. Eldio, que também brilhou como apresentador de televisão do icônico Ringue 12, era dono de talento múltiplo, hábil no estabelecimento de relações pessoais e institucionais, além de um amigo extremamente leal. Meu beijo carinhoso ao filhos Kleber, Kleiton, Katia e Karen. Valeu, Eldio! Um beijo!”, postou o jornalista Cláudio Brito no Instagram.