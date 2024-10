Catamarã completa 13 anos de travessia entre Porto Alegre e Guaíba

O catamarã completa 13 anos da travessia entre Porto Alegre e Guaíba, nesta segunda-feira, 28 de outubro. Neste período, o modal, que é administrado pela empresa CatSul, transportou 8,8 milhões de passageiros. Conforme a CatSul, será ampliadp o atendimento, com facilitação do acesso aos usuários do serviço. Nas tardes de sábados, domingos e feriados, a partir de 9 de novembro, vai voltar a ter a parada no Embarcadero, além da estação de embarque/desembarque no Parque Pontal.“A pontualidade, o conforto, a segurança e o atendimento do Catamarã, não só constituem um serviço aprovado pela população, como contribuiu para que Porto Alegre se integrasse mais ao Guaíba”, afirma Carlos Bernaud, diretor de operações da CatSul, através de nota encaminhada pela assessoria de imprensa. O transporte hidroviário retornou após 67 dias paradoO transporte hidroviário do catamarã, afetado pela enchente histórica que ocorreu no Rio Grande do Sul, em maio deste ano, retornou às suas atividades após 67 dias parados, voltando no dia 7 de julho. Naquela oportunidade, o gerente de Operações da Catsul, João Pedro Wolff, destacou, ao Jornal do Comércio, a importância deste retorno às atividades."A gente sabe que o nosso serviço ajuda bastante a população do ponto de vista de tempo de deslocamento e previsibilidade. As dificuldades foram gigantescas para ter a nossa estrutura reorganizada. Isso faz desse momento algo muito importante", disse. Resumo das OperaçõesInício: 28/10/11, com 160 viagens diárias, chegou a 32 diárias de segundas às sextas-feiras e atualmente são 28 nos dias úteis, 24 aos sábados e 18 aos domingos.Resultados até hoje, 28/10Dias de Operação: 4.696.Número de viagens: 156.427.Passageiros transportados: 8.827.146. O maior movimento diário ocorreu em 20/07/19, com 5.195 passageiros transportados.Equipamentos: São dois catamarãs com capacidade para 122 passageiros e um para 170 passageiros.O catamarã: Cada embarcação possui todos os equipamentos de navegação: bússola, GPS, Chartplotter (cartas vetoriais), AIS (emitter and receiver), radar e rádio VHF.O catamarã é equipado com poltronas estofadas, ar condicionado, tv, espaço para cadeirantes e para transporte de bicicletas.Equipe: A travessia é atendida por uma equipe de 34 profissionais, dos quais 10 são marinheiros.Fonte: Carlos Bernaud, diretor de Operações