Governo do RS amplia divulgação da campanha para adoção de animais atingidos pelas enchentes

Seja Também um Heroi – Adote um Bichinho da Enchente, promovida pelo governo do Estado, entrou em uma nova fase , para incentivar a adoção de animais que ainda estão em abrigos e lares temporários após as enchentes de maio deste ano. Nos últimos dias, a ação passou a circular em novos formatos de mídia. "O nosso objetivo é sensibilizar os gaúchos e incentivá-los a fazer a adoção responsável desses cães e gatos que ainda aguardam por um lar. Por isso, ampliamos as inserções em diferentes canais para que um público mais diversificado possa ter acesso a esse conteúdo e também nos ajudar na campanha", destaca o vice-governador Gabriel Souza, que também é médico veterinário. A campanha, promovida pelo, entrou em, parade animais que ainda estão emapós asdeste ano. Nos últimos dias, a ação passou a circular em novos formatos de mídia. "O nosso objetivo é sensibilizar os gaúchos e incentivá-los a fazer a adoção responsável desses cães e gatos que ainda aguardam por um lar. Por isso, ampliamos as inserções em diferentes canais para que um público mais diversificado possa ter acesso a esse conteúdo e também nos ajudar na campanha", destaca o vice-governador Gabriel Souza, que também é médico veterinário.

De acordo com Souza, o governo tem trabalhado em diversas frentes para incentivar a adoção, como o programa que prevê repasse de recursos aos municípios que contam com abrigos ou lares temporários. No período mais crítico das cheias, mais de 20 mil animais ficaram abrigados em todo o Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre e Canoas, os dois municípios com o maior número de animais abrigados, ainda há cerca de 1,6 mil animais (cães e gatos) que aguardam por uma família.

Para diminuir esses números, além de anúncios nas ruas, como painéis e outdoors, a nova campanha aposta em vídeos no TikTok com depoimentos de pessoas que adotaram animais atingidos pelas enchentes. No YouTube, o número de inserções e tempo dos vídeos serão ampliados. As ações acontecem até o fim de novembro. As peças também serão destaque em canais de TV a cabo, nas edições de fim de semana de jornais impressos e até nas telas de cinema de Porto Alegre, Caxias do Sul, Canoas, São Leopoldo e Novo Hamburgo.



"Esta ação vem dar continuidade ao que está sendo feito, em um momento que a curva de adoções diminuiu. Nossa expectativa é que consigamos alcançar os corações que ainda não se sensibilizaram”, afirma a presidente da Arcanimal, Carine Zanotto. Segundo a ativista, após a veiculação das peças, triplicou o número de acessos ao site da Arcanimal, organização não governamental parceira do governo e que disponibiliza fotos e dados de animais disponíveis para adoção.