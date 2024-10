Rio Grande do Sul é o segundo Estado com maior número de casais sem filhos

O Rio Grande do Sul é o estado brasileiro com a segunda maior parcela de casais sem filhos, com 22,89% dos cônjuges, atrás somente de Santa Catarina, que apresenta 24,84%. O cenário domiciliar também é acompanhado pela predominância de casas com apenas um morador no RS, sendo 22,34%. Somente Rio de Janeiro tem uma parcela maior de domicílios unipessoais (23,41%). Os dados são do Censo Demográfico 2022: Composição domiciliar e óbitos informados: Resultados do universo, divulgado nesta quinta-feira (25) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A região Sul como um todo consolida o perfil de casais sem filhos, sendo, dentre as macrorregiões, a com maior taxa (23,7%), seguida pelo Centro-Oeste (21%). O Paraná é o quarto estado da lista, com 22,75%. A proporção de casais sem filhos já vêm crescendo, segundo o IBGE, e subiu de 16,1% em 2010 para 20,2% em 2022.

Barra do Rio Azul, município com cerca de 1.700 habitantes, no Norte gaúcho, é a cidade do Rio Grande do Sul com maior predominância de casais sem presença de filhos. São, ao todo, 39,5% dos domicílios. Também é a segunda maior do Brasil, após Turmalina, em São Paulo (39,8%).

Já em relação às residências com apenas um morador, lidera o município de Herval. Localizada no sul do RS, a cidade conta com cerca de 6.200 pessoas e 32% delas moram sozinhas. Atualmente é a cidade com o maior índice no Brasil. A predominância de casas com somente uma pessoa é um cenário que aumenta no País todo. Desde 2010, a parcela saltou de 12,2% para 18,9%.

Os dados apresentados são ligados a taxa de fecundidade, que já vem diminuindo no Estado, ao menos, se comparado com o início da série histórica em 2000, conforme dados do IBGE apresentados anteriormente para a população gaúcha, também no âmbito do Censo 2022.