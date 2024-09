Desemprego em 6,6% é a menor taxa da série para trimestre até agosto

A taxa de desemprego do Brasil continuou em trajetória de baixa no trimestre encerrado em agosto, recuando a 6,6%, segundo dados divulgados nesta sexta (27) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). É o menor patamar para esse período na série histórica da Pnad Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua), iniciada em 2012. O indicador estava em 7,1% no intervalo até maio, que serve como base de comparação.

Adriana Beringuy, coordenadora de pesquisas domiciliares do IBGE, associou o novo resultado a um processo contínuo de maior demanda por trabalhadores nos últimos trimestres. Considerando toda a série histórica, a menor taxa já registrada na Pnad foi de 6,3% até dezembro de 2013, antes de a economia nacional mergulhar em recessão. "A baixa desocupação reflete a expansão da demanda por trabalhadores em diversas atividades econômicas, levando a taxa de desocupação para valores próximos aos de 2013, quando esse indicador estava em seu menor patamar", disse Beringuy.

De acordo com o IBGE, o número de desempregados baixou a 7,3 milhões. É o menor nível para o trimestre até agosto desde 2014 (6,9 milhões). O contingente de desocupados recuou 6,5% ante maio (menos 502 mil pessoas) e caiu 13,4% frente a igual intervalo do ano passado (menos 1,1 milhão).

A população desempregada reúne pessoas de 14 anos ou mais que estão sem trabalho e que seguem à procura de oportunidades. Quem não está buscando vagas, mesmo sem ter emprego, não faz parte desse grupo.

A população ocupada com algum tipo de trabalho, aponta o IBGE, chegou a 102,5 milhões até agosto. Assim, renovou a máxima dos diferentes intervalos da série. O contingente cresceu 1,2% frente ao trimestre anterior (mais 1,2 milhão) e 2,9% na comparação com um ano antes (mais 2,9 milhões).

Com mais gente trabalhando, o nível da ocupação alcançou 58,1% até agosto. Trata-se da proporção de pessoas ocupadas em relação ao total de 14 anos ou mais.

O percentual não bateu recorde, mas se aproximou dos maiores patamares da série. Considerando somente os trimestres até agosto, o indicador era de 58,3% em 2012 e de 58,2% em 2013.

Conforme o IBGE, a geração de vagas aumentou tanto no setor formal quanto no informal, com leve predomínio do segundo.

Do acréscimo de 1,2 milhão de pessoas ocupadas ante maio, 694 mil (mais da metade) estavam na informalidade. Com esse aumento de 694 mil, os trabalhadores informais alcançaram a máxima da série: 39,8 milhões. O contingente envolve, por exemplo, empregados sem carteira assinada e autônomos ou empregadores sem CNPJ.

A taxa de informalidade foi estimada em 38,8% até agosto. O indicador mede a proporção de informais ante o total ocupado. Esse percentual já foi maior na série. Estava em 41% no período até agosto de 2019, antes da pandemia.

No intervalo mais recente da Pnad, tanto os empregados com carteira assinada no setor privado (38,6 milhões) quanto os sem carteira (14,2 milhões) renovaram as máximas de diferentes trimestres.

O grupo dos empregados no setor público também bateu recorde: 12,8 milhões.