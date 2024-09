RS tem saldo positivo de 10,4 mil vagas com carteira assinada em agosto de 2024

O Rio Grande do Sul criou 10,4 mil vagas de trabalho com carteira assinada em agosto de 2024. Esse é o segundo mês com saldo positivo de empregos formais após as enchentes que atingiram o Estado. O número é resultado de 131.781 admissões e 121.368 demissões. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), divulgados nesta sexta-feira (27).

O setor de serviços liderou o ranking de vagas com carteira assinada criadas no mês, com saldo de 6.183 empregos. O comércio ficou em segundo lugar, com 2.461 postos, seguido da construção, com 1.724, e e a agropecuária, com 221. A indústria teve a menor geração de empregos no período, com saldo negativo de 176 vagas formais.

Porto Alegre foi o município com melhor saldo de empregos formais no Estado em agosto, com 2.744 novos postos. Com isso, a Capital tem um estoque de 572.249 empregos formais. Na sequência dos municípios com melhores desempenhos aparecem Canoas (1.091), Passo Fundo (668), São Leopoldo (630) e Caxias do Sul (551).

Acumulado do ano

O saldo do Estado também é positivo no acumulado de 2024, ou seja, nos meses de janeiro a agosto. Foram 55,8 mil empregos gerados no ano, a partir de 1.046.938 admissões e 991.165 demissões. O setor de serviços ocupou a posição de maior número de contratações, com saldo de 29.008 trabalhos formais no período. Após as enchentes, o Rio Grande do Sul ocupa o 8º lugar entre os estados com maior saldo no ano.