Presidente Lula se solidariza com vítimas de atirador de Novo Hamburgo

tragédia ocorrida durante a madrugada e a manhã desta quarta-feira na cidade de Novo Hamburgo O presidente da República Luis Inácio Lula da Silva se manifestou em suas redes sociais a respeito da, Região Metropolitana de Porto Alegre, que resultou na morte de quatro pessoas, incluindo o brigadiano Everton Raniere Kirsch Júnior, 31 anos.

Na manifestação, o presidente criticou o que chamou de "distribuição indiscriminada de armamentos na sociedade" o que acaba, segundo Lula, fazendo com esse armamento caia nas mãos da criminalidade.

"Um atirador matou três pessoas e feriu outras nove em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. O trágico episódio ocorreu após denúncias de maus-tratos contra um casal de idosos na casa do atirador, que possuía quatro armas registradas em seu nome. Isso não pode ser normalizado: a distribuição indiscriminada de armamentos na sociedade, com grande parte deles caindo nas mãos do crime, é inaceitável. Estendo minha solidariedade aos familiares das vítimas, incluindo a do policial militar Everton Kirsch Júnior, e a toda a comunidade afetada", disse Lula.

A ocorrência em Novo Hamburgo deixou quatro pessoas mortas e sete feridas em Novo Hamburgo. Os crimes foram cometidos pelo motorista de caminhão Edson Fernando Crippa, 45 anos. Ele matou a tiros em sua casa o pai Eugênio Crippa, 74 anos, e o policial militar Everton Raniere Kirsch Júnior, 31 anos. O irmão, Everton Luciano Crippa, 49 anos, morreu no hospital. O atirador foi morto durante a troca de tiros.