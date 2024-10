Em Pelotas, corpos das vítimas de acidente são recebidos pela família e amigos

Familiares e amigos dos nove mortos em acidente ocorrido no último domingo receberam os corpos no final da tarde desta terça-feira (22) no clube Centro Português 1º de Dezembro, em Pelotas, onde ocorre um velório coletivo. Houve um atraso na cerimônia por conta da saída dos corpos de Curitiba (PR). Os translados foram feitos pela Força Aérea Brasileira (FAB).

"Era um guri diferenciado. Talvez fosse bom demais para esse mundo mesmo", diz Ítalo Guimarães, que carrega no pescoço a medalha de ouro conquistada pelo irmão mais novo Henry Fontoura Guimarães, 17 anos, no Campeonato Brasileiro Unificado de Remo no último fim de semana. No dia do acidente, Ítalo criticou a falta de recursos para que a equipe viajasse de avião para o torneio disputado no fim de semana em São Paulo.

Muitos dos presentes também usavam camisetas do projeto Remar Para o Futuro, do qual os atletas participavam, e camisetas em homenagem às vítimas. Uma delegação do Grêmio Náutico União, clube de Porto Alegre tradicional na modalidade, também acompanhou a despedida.

Ao chegar à Zona Sul do Estado, as urnas dos sete atletas de remo, do técnico da equipe e do motorista que dirigia a van foram conduzidos por veículos do Exército em um cortejo do aeroporto da cidade até o local do velório. Atletas do projeto realizaram um arco com os remos para receber as urnas dos colegas.

Autoridades, como o ministro do Esporte, André Fufuca, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), e a prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas (PSDB), prestaram homenagens no local.

João Pedro Milgarejo, 17 anos, foi o único integrante da equipe de remo a sobreviver ao acidente. Ele contou que estava dormindo na parte de trás da van e que não sabia o que estava acontecendo. "Quando acordei, nem sabia o que estava acontecendo. Depois que fui ver que estava tudo desmoronado, meu pé estava preso. Quando eu saí daquela van, já sabia que ia ser só eu. Não tinha como mais ninguém sobreviver", disse ele em entrevista à RBS TV.