Entidades esportivas manifestam solidariedade às famílias da equipe de remo de Pelotas

Entidades esportivas, tanto em nível nacional quanto do Rio Grande do Sul, manifestaram, nesta segunda-feira (21), seus sentimentos e solidariedade às famílias e aos amigos das vítimas do acidente na BR-376, em Guaratuba, no Paraná. Ainda na noite deste domingo (20), um sinistro envolvendo três veículos ocasionou a morte de 9 pessoas, a maioria da equipe de remo de Pelotas, no Sul do Estado. Outras duas pessoas ficaram feridas.



O acidente envolveu um carro de passeio, com 1 ocupante, uma van de turismo com 10 ocupantes e uma carreta contêiner, com 1 ocupante, no km 665, sentido sul da rodovia. A van, que vinha de São Paulo (SP) com destino a Pelotas, trazia a equipe de atletas adolescentes de remo, pertencente à Tissot Academia de Remo, do Centro Português 1º de Dezembro, ligada ao projeto Remar para o Futuro. Entre as pessoas que estavam na van, o único sobrevivente é o adolescente de 17 anos, João Milgarejo.



“Estamos esperando o comunicado oficial dos órgãos competentes do Paraná, juntamente com o Hospital onde está o menino para auxiliarmos”, explica o presidente da Federação de Remo do Rio Grande do Sul, Werner Günther Höhe. Segundo o Hospital Municipal São José, localizado em Joinville, Santa Catarina, o adolescente, de 17 anos, apresenta “todos os encaminhamentos necessários para alta médica”.

João Milgarejo aguarda, em observação, até a chegada dos familiares. Desde o início desta segunda-feira, a Federação de Remo, por meio da prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas, do governo do Estado e do Governo Federal, tem buscado alternativas para trazer as vítimas.



“Já confirmamos um avião com a Força Área Brasileira (FAB), no final de tarde ou início da noite, ele já deve estar saindo de lá. A polícia federal já está com a mãe para trazer o menino sobrevivente”, complementa Höhe. O Comitê Brasileiro de Clubes (CBC) também lamentou o ocorrido e se colocou ao lado das famílias, oferecendo apoio e condolências. “Que a memória dos atletas, suas conquistas e a alegria que trouxeram a todos nós seja uma fonte de consolo em meio à dor”, reforça a nota.



A prefeitura de Pelotas decretou luto oficial de sete dias no município em razão do acidente envolvendo equipe de remo do projeto Remar Para o Futuro. O projeto ocorre desde 2015 e até o ano passado, o projeto já havia emplacado 12 atletas nas categorias de base da Seleção da modalidade.



Além da situação de João Milgarejo, o Hospital Municipal São José informou que o paciente de 30 anos, vítima do acidente na BR-376, recebeu alta médica durante a manhã desta segunda-feira (21). A Polícia Civil do Paraná vai investigar o acidente por meio da Dedetran (Delegacia de Delitos de Trânsito).

Confira as notas na íntegra:

Federação de Remo do Rio Grande do Sul

Profundamente consternada e abalada, em nome da comunidade do remo gaúcho, a Federação de Remo do Rio Grande do Sul manifesta seus sentimentos e sua eterna solidariedade às famílias e aos amigos do Projeto ‘Remar para o Futuro’, desenvolvido no Centro Português 1° de Dezembro e junto à Academia de Remo Tissot, em Pelotas.



A equipe retornava de São Paulo, onde participou de forma brilhante no Campeonato Brasileiro de Remo Unificado, alcançando o sexto lugar geral entre as mais de trinta equipes participantes, conquistando vários pódios e medalhas que estavam sendo trazidas na bagagem.



Ainda estamos aguardando maiores informações, estando em contato direto com as equipes de resgate, com as famílias, com a Prefeitura de Pelotas e com o Governo do Estado do Rio Grande do Sul.



O Projeto ‘Remar para o Futuro' iniciou suas atividades no ano de 2015, após a inauguração da Academia de Remo Tissot junto ao Centro Português no ano de 2013, nas águas do Arroio Pelotas, em uma parceria que envolve a Prefeitura Municipal de Pelotas, a Universidade Federal de Pelotas e outras entidades apoiadoras. Voltado à formação de atletas oriundos das escolas municipais, em pouco tempo alcançou destaque nacional e internacional, com vários remadores e remadoras sendo convocados pela seleção brasileira de remo e alcançando o pódio representando nosso país. Além disso, o trabalho desenvolvido pelo professor Oguener Tissot amplia a formação cidadã, por meio do esporte e da vivência em coletivo e em contato com a natureza.



Após as dificuldades enfrentadas com as enchentes de maio, além de todos os desafios que um projeto social precisa superar, a equipe conseguiu com muito esforço se deslocar para São Paulo competir nesta última

semana.



No ano mais difícil e triste da história do remo gaúcho, a REMOSUL reafirma com pesar que está e estará sempre com os familiares e amigos, e continuará trabalhando para que nosso amado esporte siga sendo um caminho de superação de adversidades, que marca nossas vidas para sempre.

Comitê Brasileiro de Clubes (CBC)

Com imenso pesar, o Comitê Brasileiro de Clubes (CBC) expressa sua mais profunda solidariedade às famílias, amigos e colegas dos atletas do Centro Português 1 de Dezembro - RS e do projeto Remar para o Futuro, atingidos pela tragédia ocorrida na noite de ontem, 20/10.



A equipe, que retornava do CBI® de Remo Barcos Curtos e Longas 2024, em São Paulo/SP, onde competiu com brilho e dedicação, sofreu um grave acidente envolvendo uma van e uma carreta no Paraná.



Neste momento de tristeza, o CBC lamenta profundamente o ocorrido e se coloca ao lado das famílias, oferecendo seu apoio e condolências. Que a memória dos atletas, suas conquistas e a alegria que trouxeram a todos nós seja uma fonte de consolo em meio à dor.