Velório dos atletas de remo será realizado em Pelotas nesta terça

os corpos das vítimas do acidente na BR-376, em Guaratuba, no Paraná . As nove vítimas fatais já foram identificadas pelo Instituto Médico Legal (IML) de Curitiba. Um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) deve trazer, durante a madrugada,. As nove vítimas fatais já foram identificadas pelo Instituto Médico Legal (IML) de Curitiba.

Nesta terça-feira (22), um velório coletivo será realizado no Centro Português, em Pelotas, local em que a equipe do Remar para o Futuro realizava os treinos.



O horário do velório ainda não foi confirmado, pois depende da chegada do voo da FAB. “Passamos o dia no clube de remo. Os corpos já foram identificados e já temos laudos. Agora, a funerária está entrando em cena e irá se organizar para fazer o traslado até o começo da madrugada”, explicou a prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas.

O avião da FAB, segundo Mascarenhas, deve sair de Brasília, passar em Curitiba e, posteriormente, trazer os corpos. O translado será feito com a aeronave C-105 Amazonas, do Primeiro Esquadrão do Nono Grupo de Aviação - Esquadrão Arara, com decolagem prevista para as 23h do Aeroporto Internacional de Curitiba, no Paraná, rumo ao Aeroporto de Pelotas. O pouso na cidade gaúcha está previsto para as 00h30 desta terça-feira. “Ao mesmo tempo, a mãe de João Milgarejo está saindo para Joinville. Eles devem retornar ainda hoje”, complementa Mascarenhas.

João Milgarejo é o único sobrevivente entre as 10 pessoas que estavam na van que vinha de São Paulo e se deslocava para Pelotas. Segundo o Hospital Municipal São José, localizado em Joinville, Santa Catarina, o adolescente, de 17 anos, apresenta “todos os encaminhamentos necessários para alta médica”. Além dos sete atletas, faleceram no acidente o coordenador do projeto e o motorista da van.



Ao longo desta segunda-feira (21), centenas de pessoas circularam pelo Centro Português, entre elas os familiares das vítimas do acidente. O local serviu como abrigo e centro de informações.

Quem eram as vítimas

Ocupantes da van - 9 óbitos

1 - Samuel Benites Lopes, 15 anos

2 - Henri Fontoura Guimarães, 15 anos

3 - João Pedro Kerchiner, 17 anos

4 - Helen Belony, 20 anos

5 - Nicole da Cruz, 15 anos

6 - Angel Souto Vidal, 16 anos

7 - Vitor Fernandes Camargo, 17 anos

8 - Oguener Tissot (coordenador), 43 anos

9 - Ricardo Leal da Cunha (motorista), 52 anos

Sobrevivente: João Milgarejo, 17 anos