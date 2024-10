Usuários reclamam da alteração do local de transbordo da Trensurb

Impedidos de chegar ao Centro Histórico de Porto Alegre de trem, por conta da paralisação das estações Mercado, Rodoviária e São Pedro que foram afetadas pelas enchentes de maio, os usuários do Trensurb enfrentam outro problema agora: a alteração do transbordo que antes era feito na estação Farrapos e que atualmente está sendo realizada na estação Aeroporto. A mudança desagradou os usuários que utilizam o transporte diariamente.

Os passageiros que vem de Novo Hamburgo, São Leopoldo, Sapucaia do Sul, Esteio e Canoas, e que pretendem chegar ao Centro de Porto Alegre, são obrigados a desembarcar na estação Aeroporto. A Trensurb colocou duas linhas de ônibus para atender os usuários: a primeira linha tem como destino o terminal na avenida Júlio de Castilhos. A segunda, realiza paradas nos terminais São Pedro e Rodoviária. O transporte até os locais é gratuito. Porém, a mudança não agradou os usuários que reclamam pelo fato de ter que caminhar até os terminais, principalmente em dias de chuva. Os passageiros que vem de Novo Hamburgo, São Leopoldo, Sapucaia do Sul, Esteio e Canoas, e que pretendem chegar ao. A Trensurb colocou duas linhas de ônibus para atender os usuários: a primeira linha tem como destino o terminal na avenida Júlio de Castilhos. A segunda, realiza paradas nos terminais São Pedro e Rodoviária. O transporte até os locais é gratuito. Porém, a mudança não agradou os usuários que reclamam pelo fato de ter que caminhar até os terminais, principalmente em dias de chuva.

Nesta terça-feira (15), no desembarque realizado na estação Aeroporto, os passageiros criticaram a troca da estação. A vendedora Gedeana Nascimento, moradora do bairro Niterói, em Canoas, não gostou da alteração. "Na estação Farrapos, tinha a proteção contra a chuva. Não gostei da mudança", destaca a vendedora que tinha como destino o terminal da Júlio de Castilhos. A técnica de enfermagem Fabiana Mota, residente em Esteio, afirma que o desembarque na estação Farrapos era mais prático e os passageiros não pegavam chuva. A diarista Neusa da Luz, moradora de Canoas, disse que os usuários sofrem muito nos dias de chuva. "Temos que caminhar quase 100 metros para pegar o ônibus. A situação está bastante complicada", comenta.

Trensurb disponibilizou linha direta de ônibus até o terminal da avenida Júlio de Castilhos TÂNIA MEINERZ/JC

Desde o dia 9 de outubro, a Trensurb decidiu promover alterações nos serviços de ônibus que atendem os usuários entre as estações Mercado e Farrapos, trecho mais atingido pelas enchentes de maio e que segue recebendo os trabalhos de recuperação visando seu restabelecimento até o final do ano. "As equipes de operação detectaram um acréscimo na demanda de usuários que passou de 70 mil passageiros diários", explica o diretor-presidente da Trensurb, Nazur Garcia.

Em nota, a Trensurb disse que a fim de possibilitar a diminuição dos intervalos entre as viagens de trem, foi necessário reduzir também o tempo de manobra dos trens na estação Farrapos. Na região, havia pontos de congestionamento em função da circulação dos ônibus. Por isso, a estação Aeroporto passou a ser o terminal de transbordo dos passageiros que utilizam os ônibus com destino ao Centro Porto Alegre, como também aos terminais São Pedro e Rodoviária.

Os passageiros que desejam ir ao Centro de Porto Alegre embarcam em ônibus que realizam a viagem direta, sem paradas até o terminal localizado na avenida Júlio de Castilhos. Já os usuários que têm como desejo desembarcar junto às estações São Pedro e Rodoviária, embarcam em outro ônibus, que realiza o trajeto circular entre as estações Aeroporto, São Pedro e Rodoviária, que não irão até o Centro de Porto Alegre. Segundo a Trensurb, a linha de ônibus direta que parte da estação Aeroporto até o terminal da avenida Júlio de Castilhos passa a conferir maior rapidez às viagens até o Centro de Porto Alegre.

Já o terminal de ônibus da Estação Farrapos passa a operar apenas para desembarque dos passageiros que saem do Centro de Porto Alegre e dos terminais Rodoviária e São Pedro. Assim, os passageiros que embarcam nos ônibus no Centro de Porto Alegre, permanecem realizando o transbordo para os trens na estação Farrapos. E os usuários que desejarem embarcar nas estações Rodoviária e São Pedro também poderão utilizar a linha de ônibus circular.

A Trensurb opera uma linha de trens com extensão de 43,8 quilômetros, no eixo da Região Metropolitana de Porto Alegre, com 22 estações e uma frota de 40 trens, que atendem a seis municípios: Porto Alegre, Canoas, Esteio, Sapucaia do Sul, São Leopoldo e Novo Hamburgo. Em função da enchente de maio, as estações Mercado, Rodoviária e São Pedro, em Porto Alegre, não estão em funcionamento.

Linhas de ônibus colocadas pela Trensurb

Linha direta da estação Aeroporto ao terminal Júlio de Castilhos. O embarque acontece no terminal de integração da estação Aeroporto, com desembarque no terminal da avenida Júlio de Castilhos, no Centro de Porto Alegre, entre as ruas Doutor Flores e Vigário José Inácio. Embarque nos ônibus das 5h20min às 00:10min. A linha direta do terminal Júlio de Castilhos à estação Farrapos, o embarque é feito no terminal da avenida Júlio de Castilhos, no Centro de Porto Alegre, com desembarque no terminal da estação Farrapos. Os usuários podem pegar os ônibus das 5h10min às 22h20min.



Linha circular que atende as estações São Pedro e Rodoviária. No sentido sul (Centro de Porto Alegre), embarque no terminal da estação Aeroporto, com desembarque no terminal da estação São Pedro ou na parada junto à estação Rodoviária, na rua Santo Antônio. No sentido norte, embarque no terminal da estação São Pedro ou na parada junto à estação Rodoviária com desembarque no terminal da estação Farrapos. Embarque nos ônibus das 5h30min às 22h10min.